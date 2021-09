Jók a kilátások: újra felminősítették Magyarországot

Erős és világos visszajelzés a magyar gazdaságpolitikának, hogy felminősítette Magyarországot a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában szombaton.



A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította a magyar államadós-osztályzatot. Erre reagálva Varga Mihály úgy fogalmazott, "ennél jobb hír nem is érkezhetett volna a hétvégére".



A Moody's szakértői szerint a magyar gazdaság ellenállóképességét bizonyítja az első félévi kimagasló növekedés, amely hatékony gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási intézkedéseknek köszönhető - emelte ki a pénzügyminiszter.



Hozzátette: válságidőszakban, vagy azt követően nem felminősíteni hanem gyakran leminősíteni szokták az országokat.



A magas beruházási ráta miatt kedvezőnek ítélik a középtávú kilátásokat is: azzal számolnak, hogy a magyar gazdaság növekedése a következő öt évben elérheti az évi 4 százalékot is - mondta.



Aláhúzta, hogy Magyarország jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott. A Standard and Poor's és a Fitch Ratings már elvégezte idei felülvizsgálatát, nyáron mindketten stabil kilátással megerősítették a befektetésre ajánlott osztályzatokat.



A mostani felminősítés, csakúgy, mint a múlt heti devizakötvény-kibocsátás, a piaci szereplők töretlen bizalmát jelzi a magyar gazdaság iránt - mondta a pénzügyminiszter.