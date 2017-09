Jó minőségű termés várható a borvidékeken

Heves megye mindkét borvidékén, az egrin és a mátrain korábban kezdődött a megszokottnál a szüret, a gazdák jó minőségű szőlőtermésre számíthatnak - mondták el helyi szakemberek az MTI-nek.



Tarsoly József, az Egri Hegyközség hegybírája és Nyilas János, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke szerint míg a megyeszékhely térségében az időjárás okozta károk miatti terméskiesés nem volt számottevő, addig Gyöngyös környékén megviselte a fagy és a jégverés az ültetvények egy részét. A várható minőségre nem lehet panasz - mondták.



Tarsoly József közölte: az 5450 hektáros ültetvényű, harmadik legnagyobb magyarországi borvidéken, az egrin a tavalyival egyező termésmennyiség várható. Hozzátette, a termést csökkentették a késői, főként a fiatalabb ültetvényekben kárt okozó fagyok.



A hegybíró közölte, a jégverés alig okozott veszteséget, mivel a borvidéken jégelhárító rendszer működik, immár ötödik éve. Kifejtette, az elkövetkező hetek időjárása határozza meg véglegesen, hogy mennyit tudnak szüretelni a gazdák.



Elmondta, a középérésű szőlőknek jókor jött a júliusi eső, de a korai fajtákra is jó hatással volt. Így a must cukorfoka 17 körüli a szüret kezdetén.



Az Egri­ borvidéken Andornaktályán, Ostoroson és Novajon indult legkorábban a szüret, szeptember közepére a termés felét már leszedik a hegybíró szerint. A legnagyobb mennyiséget adó leányka, rizlingszilváni, királyleányka betakarítása is elindult pár napja - közölte, hozzátéve, a tavalyi felvásárlási árak jellemzik az Egri borvidéket, országosan a szőlőár itt a legmagasabb.



Nyilas János, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke az MTI-nek elmondta: a korai szőlőfajtákat már betakarították az ország második legnagyobb, hatezer hektáros borvidékén.



Közölte: a téli fagy, az áprilisi zöld fagy, és a május 13-i nagy jégverés miatt lesz kevesebb az idei termés a borvidéken. Ennek ellenére a termésátlag eléri a hét tonnát. A szeptember első napjaitól szedett középkorai fajtáknál - muscat ottonel, zengő, zenit - a már leszedett korai fajtákhoz hasonlóan az átlagosnál jobb a minőség, egyes fajtáknál csúcsminőség is várható.



Hozzátette: ebben a hónapban a szőlőmennyiség nyolcvan százalékát - 40 ezer tonnát - leszedik.



Nyilas János közölte, a Mátrai borvidéken nincs elég munkaerő, főleg a kistermelők vannak bajban. Megoldás lehet a kombájnos betakarítás, amelyet egyre több közép és nagyüzemben alkalmaznak.



Csernyik István nagyrédei hegybíró szerint a szőlősgazdáknak nemcsak az időjárás okozott nehézséget, a vadkárok is jelentősek. Folyamatos a munkaerőhiány is.



A hegybíró elszomorítónak nevezte a felvásárlói árak stagnálását. Sokan inkább a pálinkafőzőknek adták el a szőlőt, akik kilóját 160-200 forint körül vették, szemben a 120 forintos felvásárlói árral.



A kétszázhúsz éves egri szőlészeti, borászati családi tradícióval rendelkező Árvai Sándor szerint az idei viszonylag kevés csapadék ellenére nagyon szép évjáratnak nézünk elébe. Hozzátette, az évjáratot még a következő hetek időjárása is befolyásolja: a félnapos áztató esők a szemeket még hizlalhatják, lédúsabb lehet a termés.