Japán és Magyarország kulturális csereprogramokkal készül

Különleges kulturális csereprogramokkal készül Japán és Magyarország 2019-re a két ország közötti diplomáciai kapcsolat kezdetének 150. évfordulója alkalmából - mondta el a Japánban hivatalos látogatáson résztvevő Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár csütörtökön az MTI-nek.



Az államtitkár kiemelte, hogy Japánban nagyra tartják a magyar kultúrát, a Kodály-módszert számos tanintézményben sikeresen alkalmazzák, a magyar zeneműveket a nagyközönség repertoárszinten ismeri. Hozzátette: az olimpiát 2020-ban Tokióban rendezik, amelyre az ország már nagyon készül, így a magyar kultúra és művészet 2019-es bemutatkozása Japánban különleges lehetőség és a magyar közönség is magas színvonalú japán produkciókat tekinthet majd meg.



Hoppál Péter elmondta: Tokióban kétoldalú tárgyalást folytattak Hajasi Josimasz japán kulturális, oktatási és sportminiszterrel, majd a Japán-Magyar Baráti Társaság vezetőségével. Az államtitkár látogatást tett a Musashino Zeneakadémián is, ahol - mint kiemelte - a professzori kar mintegy 80 százaléka részt vett valamilyen magyarországi képzésen, a japán intézményben Kodály és Bartók szobra is látható.



A visegrádi négyek ünnepi hangversenyén két Kodály-mű, a 150. genfi zsoltár és az Ave Maria hangzott el Hoppál Péter vezényletével Bartók, valamint lengyel, cseh és szlovák szerzők darabjai mellett. Palanovics Norbert nagykövet köszöntőjében kitért a négy visegrádi ország és Japán kulturális kapcsolatainak jelentős erősödésére az utóbbi években - idézte fel Hoppál Péter, hangsúlyozva: a magyar nagykövetség Japánban nagyon sokat tesz azért, hogy magas színvonalú produkciókkal és kiemelkedő magyar művészekkel erősítse Magyarország imázsát.



Az államtitkár a programjai közül megemlítette még találkozóját egy gyógyszergyár tulajdonosával, aki Czóbel Béla 37 alkotását rendezte gyűjteménybe, s amelyet megtekintettek az eseményen.



Hoppál Péter hangsúlyozta: Japánban Kodály és Bartók országaként, a Kodály-módszer hazájaként tisztelik Magyarországot és a magyar kultúrát. Megjegyezte: sokat kell dolgozni azért, hogy a Kodály-módszer Japánban való megítéléséhez akár csak közel kerüljünk Magyarországon, sok dolga van még ebben a magyar zenepedagógiának.