Jaguárikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban

Jaguárok (Panthera onca) születtek a Nyíregyházi Állatparkban, az ikrek egyik tagjának sárga, a másiknak fekete a bundája. Az egy hónapos állatok most estek át az első orvosi vizsgálaton és egyedi azonosítójukat is megkapták - közölte az állatpark sajtószóvivője-osztályvezetője hétfőn az MTI-vel.



Révészné Petró Zsuzsa elmondta, a 103 napnyi vemhesség után született nőstény jaguárokról anyjuk szépen gondoskodik. Ezek a nagymacskák magányos állatok, az utódgondozás csak a nőstény feladata, a hím - mivel veszélyes lehet a kicsikre - egy elkülönített kifutóban él.



Az egyre aktívabb kölykök egyelőre anyatejjel táplálkoznak, de hamarosan ők is a ragadozóknak megfelelő táplálékot kapják majd - tette hozzá.



A Franciaországból, az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett tenyészpár hároméves nőstény tagja fekete, míg a négyéves hím sárga bundájú; az anyának a mostani volt az első ellése.



Az utódok eltérő színváltozatával kapcsolatban a szóvivő azt mondta, a jaguár, az újvilág egyedüli nagymacskája több színváltozatban létezik: a gyakoribb sárga szőrű, fekete foltos egyedek mellett melanisztikus, azaz fekete példányok is előfordulnak. Ezt a mutációt a fekete pigmentanyag, az eumelanin túltengése okozza a narancssárga pigment (feomelanin) ellenében. Ez fekete szőrzetet eredményez, bár közelről, a napfényben megfigyelhetőek a halvány foltok a sötét bundán.



A jaguár Közép- és Dél-Amerika csúcsragadozója, elsősorban esőerdőkben él, de a nyíltabb, mocsaras területeken, valamint száraz füves pusztákon is előfordul. Kedveli a vizet és kiválóan úszik. Harapása igen erős, így élőhelyén a teknősök vagy a kajmánok elejtése sem jelent neki problémát. Egyedszáma manapság csökken, a legnagyobb veszélyt az élőhelyeinek elvesztése jelenti számára.