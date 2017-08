Ismét Nemzetközi Tisza Halfesztivált rendeznek Szegeden szeptember 1-jétől, melyre sok ezer vendéget várnak Magyarországról és a határon túlról.



A háromnapos gasztronómiai seregszemlén mindenki megkóstolhatja a hungarikum címet elnyerő tiszai halászlevet - mondta az esemény programját bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács. Elárulta azt is, a kiváló szegedi halászlé titka, hogy többféle hal csontját fölhasználva alaplevet készítenek, melybe alapos passzírozást követően főzik bele a filézett halat.



A pénteken délután szórakoztató programokkal kezdődő rendezvény második napján, szombaton az újszegedi Partfürdőn amatőr- és mesterszakácsok, családi- és vállalati csapatok, a politika, a közélet és sport prominens személyei vállalkoznak arra, hogy bemutassák halászléfőző tudományukat. A nyolcvan csoport bográcsai megtöltik a Tisza-partot.



A folyó szegedi oldalán a rendezvényt szervező halászcsárda a vízi bástyára felállított óriásbográcsaiban készíti el a hallét, ezek közül a legnagyobb 3500 literes. A térség más halászcsárdái a jellegzetes "szögedi hallé" mellett sült harcsával, süllővel, keszeggel, haltepertővel, pontypatkóval és harcsapaprikással várják az ínyenceket.



Hagyomány, hogy a szegedi Somogyi-könyvtár kiállítással kapcsolódik a gasztronómiai fesztiválhoz, idén a közgyűjtemény a hétfőn nyíló tárlaton az 1970-es-80-as évek híres szegedi éttermeinek halételkínálat mutatja be. A közönséget könnyű- és népzenei koncertek, sárkányhajó-fesztivál, gyermekprogramok és tűzijáték szórakoztatja majd.



A fesztiválhoz több jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódik. Ezek közül a leglátványosabbnak a Szegedi Dóm Rotary Club gumikacsaversenye ígérkezik a Tiszán. A bevételből az egyik forgalmas szegedi útkereszteződést szerelik fel a vakok és gyengélátók közlekedését segítő hangjelző szerkezettel.