Ismét lesz költészeti fesztivál Debrecenben

Verset mondok címmel rendezik meg az idei, sorrendben 16. költészeti fesztivált április 9. és 11. között Debrecenben - közölték a szervezők pénteken sajtótájékoztatón, a Méliusz könyvtárban.



Szirák Péter, a fesztivál kurátora felidézte, hogy a rendezvény címe - Verset mondok - utal az egyik legnagyobb magyar szövegelőadó, a zseniális Latinovits Zoltán 1978-ban, már posztumusz megjelent, hasonló című dokumentumkötetére.



A nyilatkozatokból, műsortükrökből összeállított gyűjtemény a versmondás rejtelmeinek ered a nyomába, szükségképpen csak annak néma romjait megmutatva, hiszen a szövegelőadás elválaszthatatlan a személyes jelenlét delejező hatásától, az eleven hang zengő megszólalásától - avatott be a versmondás rejtelmeibe a kurátor. Hozzátette: "az idei fesztiválon a versmondás, a hangzó vers misztériumát középpontba állítva ünnepeljük meg a magyar költészetet".



A fesztivál három napján rendeznek szavalóversenyt, Borbély Szilárdra emlékező szimpóziumot, valamint pódiumbeszélgetéseket Závada Péterrel, Háy Jánossal és Tolnai Ottóval, s újraindul a szavaló színészekkel teli versvillamos is - ismertette a programokat Szirák Péter.



Pogrányi Péter, a költészeti fesztivál programszervezője elmondta: a Méliusz könyvtár összefogott néhány debreceni kávézóval és cukrászdával, hogy közösen népszerűsítsék a költészetet. A fesztivál idején kávét, süteményt fogyasztó vendégek egy-egy ajándék verset kapnak.



Április 11-én, a magyar költészet napja alkalmából a versek is villamossal utaznak: ezen a napon a debreceni Csokonai Színház színészei tolmácsolásában hallhatnak klasszikus és kortárs verseket az 1-es villamoson utazók - fűzte hozzá.



Verset mondok címmel a magyar irodalom gyöngyszemei szavalóversenyen kelnek életre, de Bábeliáda címmel - interaktív fordítói játékot is rendeznek középiskolásoknak, ahol a csapatoknak nyelvtudásuk alapján kell versrészleteket magyarról angolra, franciára és spanyolra, majd újra magyarra fordítani előre meghatározott szisztéma szerint - hangzott el a tájékoztatón.



Elmondták azt is, hogy szimpóziumot rendeznek a néhány éve elhunyt debreceni költő, irodalomtörténész, Borbély Szilárd emlékére, amelyen az 1999-ben megjelent Ami helyet című kötete alapján elemzik "milyen költészeti, szemléleti és emberi dilemmákat képes közel hozni a ma olvasójához, köztük fiatal kritikusokhoz és szépírókhoz a 19 évvel ezelőtt megjelent kötet, és milyen szerepet tölt be Borbély Szilárd életművének alakulástörténetében". A rendezvény keretében felavatják Borbély Szilárd emléktábláját a Debreceni Egyetem botanikus kertjében.



Az időközben zajló Deszka Fesztivál is bekapcsolódik a költészeti fesztivál programjaiba: egyebek mellett a Deszka díszvendégével, Háy Jánossal portrébeszélgetés keretében találkozhatnak az érdeklődők a Horváth Árpád Stúdiószínházban.