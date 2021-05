Ismét lehet időpontot foglalni Pfizer-vakcinára

Szerdán újabb időpontokat hirdetnek meg 199 ezer adag Pfizer vakcinára. Az időpontokra már mindenki tud időpontot foglalni, nem csak azok, akik sms-t kapnak erről - közölte György István államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online tájékoztatóján.

Folyamatosan zajlik az oltás, az előző nap végére a beoltottak száma 4 790 996 volt, közülük 2 774 416-an már a második oltást is megkapták. Azt is tapasztalhatjuk, hogy minél több a beoltott, annál kevesebb a fertőzött. Azonban addig nem dőlhetünk hátra, amíg mindenkit be nem oltanak - mondta György István.

A mai kormányülésen többek között azt is tárgyalják, hogy az ötmillió beoltott után a hatályban lévő korlátozások közül melyek maradjanak még érvényben.

Folyamatos az oltás a kórházi oltópontokon is. Az érvényes regisztrációval rendelkezők az online időpontfoglaló rendszerben több vakcinára is elő tudnak jegyezni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal oltanak. Jelenleg május 25-ig lehet foglalni időpontot a kínai oltóanyagra. Korlátozott számban AstraZeneca és Szputnyik V vakcinára is lehet még regisztrálni, utóbbiból azonban már az utolsó adagok vannak kiajánlva a rendszerben.

A mai napon újabb időpontokat hirdetnek meg 199 ezer adag Pfizer vakcinára.

Az időpontokra már mindenki tud foglalni, nem csak azok, akik sms-t kapnak erről. Időpontot csütörtöktől vasárnapig lehet kérni. Fontos, hogy csak azok kapnak majd vakcinát, akik jelentkeztek az online rendszerben - közölte György István.

Felhívta a figyelmet arra, hogy már nem hirdetnek külön oltási kampányt a 16-18 éveseknek, ők is a felnőttekkel együtt tudnak időpontot foglalni.