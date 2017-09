Ismét csapadékosra fordul az idő hétvégén

Kezdetben napsütéses meleg lesz idő, a hétvége második felében viszont egye többfelé várható csapadék. Ezzel együtt még többfelé 28 Celsius-fok körüli meleg is lehet, de a nyugati tájakon hűvösebb lesz, 20 fok alatti maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A Dunántúl nyugati részén azonban sok marad a felhő, és ott délelőtt kisebb eső, késő este záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16 fok között alakul, a Dél-Alföldön lesz legenyhébb az éjszaka. Napközben többnyire 17-23 fokig melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati harmadán 15, 16 fok is lehet.



Szombaton az Alföldön nem várható csapadék, északnyugaton viszont többfelé lehet zápor, zivatar. Az ország többi részén néhol alakulhat ki záporeső, majd estétől egyre több helyen várható csapadék. Emellett többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 9-14 fok lehet. A legmagasabb hőmérséklet északnyugaton 20, délkeleten 28 fok körül valószínű.



Vasárnap sokfelé várható eső, zápor, zivatar, nagy területen jelentős csapadék hullhat. A szél erős, főként zivatarok környezetében viharos is lehet. Délutántól délnyugat felől megszűnik a csapadék. A minimumhőmérséklet 11-17 fok között valószínű. A nappali maximumok a Tiszántúlon még 25-28, de északnyugaton már csak 16-18 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.