Indokolt a járványügyi készenléti helyzet fenntartása

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta: Magyarország sikeresen és eredményesen védekezett a koronavírus-járvány első szakaszában. Az Országgyűlés június 16-án szavazhat a veszélyhelyzet megszüntetéséről, az annak megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatról.



Hozzátette: a koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása, ezért az operatív törzs továbbra is ellátja a feladatait, és a kórházak irányítási rendszere is változatlanul a járványveszélyhez igazodik.



Ismertette: várhatóan június 20-án ér véget a különleges jogrend, a veszélyhelyzet megszüntetésével nyithatnak a mozik, a színházak, a múzeumok és a fürdők. A kormány döntése értelmében ugyanakkor továbbra is hatályban marad az idősek vásárlási idősávját kijelölő korlátozás.



Beszámolt arról is, hogy csütörtökön és pénteken 56 kórházba szállítanak ki egyéni védőeszközöket, arcvédőket, orvosi szájmaszkokat és védőköpenyeket, amelyek készletezését a kórházparancsnokok hajtják végre.



Felhívta a figyelmet arra, hogy Ausztriában megszüntették a szomszédos országokba történő határellenőrzést, ugyanakkor Magyarországon továbbra is érvényben van az a kormányrendelet, amely szerint akkor nem kerül az Ausztriából Magyarországra személyforgalomban belépő magyar állampolgár hatósági házi karanténba, ha négy napnál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet tud felmutatni.



A hatósági házi karanténban levők közül már 2115-en vállalták, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze azt, hogy betartják-e a korlátozás szabályait. Jelenleg 860 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Szerdán 625 emberrel szemben rendeltek el hatósági házi karantént, így 10 985 az érvényben levő korlátozó intézkedések száma.

A járvánnyal összefüggő bűncselekmények száma 419-re emelkedett, ebből 120 rémhírterjesztés, 29 közveszéllyel fenyegetés, 128 csalás, 22 pedig járványügyi szabályszegés miatt indult. Eddig összesen 80 gyanúsítottat hallgattak ki.



A határforgalom szólva elmondta: teherforgalomban a belépőoldalon Tompánál, Röszkénél, Ártándnál és Csengersimánál 2-2 órás, Csanádpalotánál 1 órás, kilépőoldalon pedig Röszkénél 2 órás, Csanádpalotánál 1 órás várakozással kell számolni.



Személyforgalomban a belépőoldalon Csengersimánál és Röszkénél 2 órát, Nagylaknál 1 órát, a kilépőoldalon Röszkénél és Nagylaknál kell 1-1 órát várakozni.



Arra a kérdésre, hogy mit tanácsol azoknak, akik a nyaralásukat külföldön szeretnék eltölteni, azt mondta: folyamatosan egyeztetnek a szomszédos országok rendvédelmi szerveivel a jelenleg érvényben levő korlátozó intézkedések felfüggesztéséről, illetve megszüntetéséről. Emlékeztetett: ezeknek az egyeztetéseknek köszönhetően a Szerb Köztársaságból és a Szlovén Köztársaságból Magyarországra belépő magyarok esetében nem rendelnek el automatikusan hatósági házi karantént. Folyamatosan figyelik a járványügyi adatokat és a bevezetett intézkedések hatásait és ennek fényében fognak javaslatot tenni - mondta.