Igazolt a hiányzása annak, akinek tanítási időre esik az oltása

Hétfőtől már az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 évesek is foglalhatnak időpontot online a koronavírus elleni oltásra, a több mint 84 ezer jogosultat sms-ben értesítik a lehetőségről.

A közlemény szerint a kórházak csütörtöktől keddig hirdettek időpontokat a fiatalok Pfizer-vakcinával történő oltására.

Az oltásra azok a regisztrált fiatalok jogosultak, akik május 18-ig betöltik a 16., illetve idén betöltik a 18. életévüket - írták a koronavirus.gov.hu honlapon.

Tudatták, hogy a fiataloknak az oltásra magukkal kell vinniük a koronavirus.gov.hu honlapról letölthető kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot, amely nélkül nem adható be az oltás.

A fiatalokat arra kérik, hogy minél előbb foglaljanak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu oldalon, ahová a taj-szám és a születési dátum megadásával be kell lépni, ezután lehet kiválasztani az oltás időpontját és helyszínét. A véglegesített foglalásról visszaigazoló e-mailt küldenek, ezt szintén kinyomtatva vinni kell az oltásra - tették hozzá.

Ha az időpont tanítási időszakra esik, az oltás igazolt hiányzásnak számít az iskolákban, a hiányzást az oltási időpont visszaigazolásáról szóló dokumentum és az oltáskor kapott papír bemutatásával lehet igazolni.

Az eddig még nem regisztrált 16-18 évesek ezután is regisztrálhatnak, az ő oltásukra a későbbiekben, a többi regisztrált között lesz lehetőség - írták.

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy a Pfizer-vakcinára most csak a 16-18 éves korosztály foglalhat időpontot, a többi regisztrált ezt továbbra is Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik vakcinára teheti meg.