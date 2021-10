Idén nem csak a forradalom 65. évfordulójára emlékezünk

Idén is már előző nap elkezdődnek az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezései, október 23-án Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyó helyszínen mondja el beszédét - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Budapesten.

Kovács Zoltán sajtótájékoztatóján elmondta: az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs kedden elfogadta a központi rendezvények biztosítási tervét.

„Emlékezzenek minél többen!" - kérte az államtitkár, kiemelve: idén nemcsak a forradalom 65. évfordulójára, hanem az 50. évfordulón történt atrocitásokra is emlékeznek.

Az államtitkár közölte: miként korábban már több rendezvény esetében, úgy a nemzeti ünnep állami és önkormányzati rendezvényeire, valamint a jövő héten, a mindenszentek és halottak napja alkalmából tartandó egyházi, állami, önkormányzati megemlékezésekre, temetőlátogatásokra sem lesznek érvényesek a koronavírus-járvány miatti korlátozások.

Kiemelte: a járványügyi szakemberek és az operatív törzs álláspontja szerint korlátozások nélkül is biztonságosan lebonyolíthatók az ünnepi rendezvények.

Az államtitkár a programokat ismertetve elmondta: idén ismét kétnapos megemlékezéssorozattal készülnek az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára.

A központi rendezvények október 22-én, pénteken 14 órakor kezdődnek a műegyetemi emlékműnél, ahol a Rákóczi Szövetség képviselői is csatlakoznak a megemlékezéshez, majd együtt vonulnak át a műegyetemi ünnepségre. Onnan 16 órakor indul el a hagyományos fáklyás menet a Bem térre, ahol 17 órakor kezdődik a megemlékezés.

Szombaton, október 23-án a hagyományoknak megfelelően reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek a programok a zászlófelvonással. Az Országházban 10 és 16 óra között meg lehet tekinteni a Szent Koronát.

Délután fél négykor rendhagyó helyszínen, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán felállítandó színpadnál folytatódik a megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

Kovács Zoltán kiemelte, nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen ott 15 évvel ezelőtt, az 50. évfordulón „a békés emlékezőket és ünneplőket brutális rendőrrohammal verték szét". Erre is reflektál az állami rendezvény - hangsúlyozta az államtitkár, aki 2006. október 23-át a „modern kori magyar történelem legszégyenteljesebb" napjának nevezte.

Kitért arra is, hogy ehhez az ünnepséghez csatlakozik a 14 órakor a Műegyetemtől induló Békemenet is, de az - emelte ki - nem az állami rendezvények része. Ezzel együtt biztosítják az ünnepi rendezvények, így a Békemenet békés, biztonságos, zavartalan lebonyolítását is - tette hozzá.

A Terror Háza Múzeumnál, az Új köztemető gyászparkjában, a 300-as parcellánál és a Kossuth téren is lesznek elemei a központi rendezvényeknek. Fényfestés is lesz október 22-én és 23-án este több helyszínen, köztük a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Terror Háza Múzeum falain, valamint a Nagy Imre-szobornál - ismertette a részleteket az államtitkár.

Kovács Zoltán kérdésre válaszolva elmondta: az általa vezetett operatív törzs információi szerint mintegy 400-450 állami, önkormányzati, valamint a gyülekezési törvény hatálya alá eső egyéb rendezvény lesz. Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok is hirdettek meg rendezvényt október 23-ára, az operatív törzs vezetője azt mondta: nincs olyan információjuk, amely szerint bármilyen párhuzamosan tartott rendezvény megzavarná a központi programokat.

Az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs és a benne részt vevő szervezetek továbbra is azért dolgoznak, hogy mindenki méltóságteljesen, a lehető legnagyobb biztonságban ünnepelhessen. „Ami 2006. október 23-án előfordult, az még egyszer nem fordulhat elő" - szögezte le az államtitkár.

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.