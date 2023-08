Idén is lenyűgöző lesz a budapesti tűzijáték

Lenyűgöző látvány koronázza meg az idei Szent István-napi ünnepet a nemzet fővárosában: egy minden eddiginél összetettebb tűzijátékshow lesz látható, mely a maga nemében egyedülálló Európában - közölték a szervezők vasárnap az MTI-vel.