Hosszabb szünet után csütörtökön ismét lesz Kormányinfó

Április 11-én újra lesz Kormányinfó, részben új felállással.

Kormányülések voltak, kormányinfókat azonban nem tartott a kormány február 16-a óta. Emlékezetes, hogy a legutóbbi eseményen, mikor az újságírók kérdéseket tehettek fel, Gulyás Gergely miniszternek. A tárcavezetőnek akkor már olyan fájdalmai voltak, hogy beinjekciózták előtte, február végén pedig gerincműtéten esett át.

Ekkor azt is közölte, hogy húsvét után a kabinet- és kormányüléseken is részt vesz majd, és a kormányinfók is folytatódnak.

Igaz, már kicsit más felállásban. Mint ismert, március 28-án Orbán Viktor felkérte Vitályos Esztert, a Fidesz parlamenti képviselőjét, hogy vállalja el a kormányszóvivői feladatokat Szentkirályi Alexandra helyett, aki a jövőben a főpolgármester-jelölti kampányára koncentrál.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány ülésezett, a legfrissebb kormányzati döntéseket a csütörtöki Kormányinfón ismertetjük. Én már nagyon várom!"

Így tehát már biztossá vált, hogy ő áll majd ki Gulyás Gergely mellé a pulpitusra.