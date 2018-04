Hősöket ábrázoló bélyegkisívet bocsátottak ki

Az 1956-os forradalom és szabadságharc cigány hőseit ábrázoló bélyegkisívet bocsátott ki a Magyar Posta Zrt. a nemzetközi roma nap alkalmából, pénteken Budapesten.



Ha a szabadságról volt szó, a cigányok mindig ott voltak a magyarok mellett - hangsúlyozta Balog Zoltán a Terror Háza Múzeumban. Az emberi erőforrások minisztere szerint a történelem során mindig a szabadság, a szabadságvágy kötötte össze a romákat és nem romákat Magyarországon.



Mindannyiunk felelőssége, hogy a cigány-magyar együttélés sikertörténet legyen - mondta a politikus. Hozzáfűzte: a magyar állam kötelessége, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a romák integrációjához.



Balog Zoltán úgy vélte: a roma integráció kérdése összefügg a migrációval. "Ha mi nemet mondunk a migrációra, azt erkölcsileg azzal is tudjuk igazolni, hogy mindent megteszünk a romaintegrációért." Magyarország nem "idegeneket" akar integrálni, hanem mindent megtenni azért, hogy "a roma-magyar együttélésben a közös erősödjön, nem pedig az, ami elválaszt bennünket".



Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója elmondta: 1956-ról még sok minden elmondásra vár, így a Magyarország szabadságért fegyvert fogó, elesett, börtönt szenvedett és meghurcolt cigány honfitársaink történetei is. 1956 az egységes magyar hazafiasság szimbóluma, hősei nem pusztán példaképek, hanem mércék is - emelte ki Schmidt Mária, aki szerint a ma emberének szerényen és alázattal, de a forradalom hőseihez kell mérnie magát.



Az '56-os Emlékbizottság kezdeményezésére kibocsátott bélyegeken Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész alkotásai láthatóak Hrozova Erzsébetről, Csányi Sándorról, Dilinkó Gáborról, Cziffra Györgyről, Fátyol Istvánról, Dandos Gyuláról, Szabó Ilonáról ("Kócos"), Kolompár Mátyásról, Kóté Sörös Józsefről és Strausz Károlyról.



Schmidt Mária hangsúlyozta: a Szentandrássy István képei értő és érzékeny ábrázolásai 1956 cigány hőseinek.



"A romák jó hazafiák, imádjuk ezt az országot" - fogalmazott Szentandrássy István az ünnepségen, ahol jelen voltak az 1956-os cigány hősök családtagjai, a roma szervezetek képviselői, állami tisztviselők, valamint Schmitt Pál volt köztársasági elnök is.



Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: a posta 1991-ben, 1996-ban, 2016-ban és 2016-ban is adott ki bélyeget 1956 emlékére, ám most először kerültek a bélyegre a forradalom hőseinek ábrázolásai.



A 10 darabos sorozat 50 ezer példányban került forgalomba. A bélyegeket Elekes Attila tervezte - fűzte hozzá.



Az eseményen a Romengo együttes zenélt, valamint levetítették Joka Daróczi János Fátyol Istvánról készített portréfilmjét.