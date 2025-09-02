Holtan találtak rá egy eltűntént keresett kislányra

Megtalálták a holttestét annak a 22 hónapos kislánynak, akinek korábban az eltűnését jelentették a Bács-Kiskun vármegyei Miskén lévő otthonából. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás.

A rendőrség a police.hu-n közölte: a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében.

A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg.

Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak - áll a közleményben.