Holtan találtak rá egy eltűntént keresett kislányra
2025. szeptember 02. kedd 07:29
Megtalálták a holttestét annak a 22 hónapos kislánynak, akinek korábban az eltűnését jelentették a Bács-Kiskun vármegyei Miskén lévő otthonából. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás.
A rendőrség a police.hu-n közölte: a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében.
A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.
A kislány holttestét az esti órákban találták meg.
Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak - áll a közleményben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Holtan találtak rá egy eltűntént...
- Zivatarok, de még jégeső is lecsaphat...
- Az elmúlt hetekben többször is...
- Megkezdte a posta az...
- Majka beteget jelentett, elmarad a...
- Napsütéssel indul a kedd, aztán...
- Tizenhárom éve ölték meg Bándy Katát...
- A Baranyában fészkelő fekete...
- Durván drágul a parkolás Pécsett, a...
- Lázár János a csata évfordulóján:...