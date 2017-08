Hevesi Tamás az idei Vegetáriánus Fesztivál arca

Táplálkozási szakemberek tartanak előadásokat az öko- és biotermék-bemutatók, ételkóstolók és relaxációs foglalkozások mellett a pénteken kezdődő 21. Vegetáriánus Fesztiválon Budapesten.



Nyolc éve már, hogy a kétnapos fesztivált a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezzük meg - hangsúlyozta Jankovich Tibor, a fesztivál szervezője az M1 aktuális csatorna pénteki adásában.



A szervező kiemelte: a rendezvény második napján, szombaton tartják az első olyan szimpóziumot, amelyen orvosok és dietetikusok beszélgetnek a vegán életmód ökológiai hatásairól. Erre az előadásra dietetikusokat is várnak - tette hozzá a szervező.

Az esemény idei arca Hevesi Tamás lesz, aki közel 30 éve maga is vegetáriánus. Idén is lesz "vegán mozi" - ahol számos ismeretterjesztő és dokumentfilmet vetítenek a vegán életmóddal kapcsolatosan, de a fesztivál több zenei és táncprogramot is kínál. Nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásra is. A balett-jóga teremben a jógázás mellett különféle táncokat, köztük szakrális és körtáncokat tartanak a résztvevőknek.

Jankovich Tibor rámutatott arra, hogy a szarvasmarha tartása és tenyésztése nagy széndioxid-kibocsájtással jár, amely gyorsítja a Föld globális felmelegedését. "Sokat tehetünk a Földért, ha elhagyjuk a szarvasmarha-fogyasztást és helyette zöldségeket fogyasztunk, mert sokkal kisebb lesz így az ökológiai lábnyomunk" - mondta.

Kifejtette azt is, hogy vegetáriánusoknak számítanak azok, akik nem fogyasztanak halott állatból származó termékeket. Ezen belül a vegánok kizárólag növényi táplálékot, a lakto-vegetáriánusok tejtermékeket is, míg a lakto-ovo vegetáriánusok a tejtermékek mellett tojást is fogyasztanak.