Heves esőzésre figyelmeztetnek az ország nagy részén

Az ország nagy részén további heves esőzésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez péntek délelőtt eljuttatott veszélyjelzésük szerint felhőszakadás veszélye miatt Budapesten, Pest megyében, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: a nap folyamán főként a Dunántúl keleti felén és a Dunától keletre ismét egyre nagyobb területre terjed ki a "zivatartevékenység". A zivatarokat elsősorban jelentős mennyiségű - akár 25 milliméternél is több - csapadék kísérheti, de néhol szélerősödés, valamint jégeső is előfordulhat. Éjszaka fokozatosan csökken a zivatarhajlam.



Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb hőmérséklet 23 és 29 Celsius-fok között valószínű. Késő este 18-23 fok várható. Szombaton általában gyengén felhős, napos idő lesz, de hozzávetőleg a Duna-Tisza-közén felhősebb területek is lesznek, és arrafelé helyenként záporeső is lehet. A minimumhőmérséklet 15 és 20, a maximum 21 és 27 fok között alakul.