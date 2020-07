Hétvégére sem igazán érdemes strandolást tervezni

A hétvégén is többször várhatóak záporok, zivatarok, néhol jelentős mennyiségű csapadék is eshet. Emellett komoly lehűlés nem várható, bár lesz, hogy helyenként csak 20 fokig melegszik a levegő, másutt pedig 30 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken délelőtt napos idő várható, ekkor csak elvétve lehet csapadék. Délután viszont már elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Késő délután, este a Dunántúlon kiterjedtebb csapadékra is készülni kell, délnyugaton nagyobb mennyiség is hullhat, és akár heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt lesz, csak intenzív csapadékhullás idején lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. A leghidegebb órákban 12-19 Celsius-fok lesz. Napközben 25-31 fokig melegszik a levegő.



Péntekre a felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A zivatarveszély miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő várható rövidebb napos periódusokkal, majd a késő délutáni, esti óráktól nyugaton határozottabban csökkenni kezd a felhőzet.

Napközben még sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra. Nagy területen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Estétől egyre inkább keleten eshet. Főként a Dunántúlon több helyen megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 14-19, a maximumhőmérséklet 20-27 fok között várható, a tartósabban csapadékos részeken lesz a hűvösebb idő.



Vasárnap keleten is felszakadozik a felhőzet, általában több-kevesebb napsütés várható gomolyfelhőkkel, majd késő délutántól nyugat felől ismét vastagabb felhőzet érkezik. Főleg a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan zápor, zivatar, estefelé már nyugaton is lehetnek záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, zivatarban erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.