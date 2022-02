Háromszorosára emelkedett az ápolók bére 2010 óta

A kormány által elért gazdasági növekedésnek köszönhetően az ápolóknak is egyre több pénz jut: 2010 óta átlagosan háromszorosára emeltük az ápolók bérét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint a kormány köszönetet mond minden magyar ápolónak, akik a második éve tartó koronavírus-járványban rendkívüli munkát végeznek a betegek ellátásában és az oltási programban is.

A Gyurcsány-Bajnai-kormány létbizonytalanságban tartotta az ápolókat, a kórházak bezárásával ezrek kerültek utcára, megalázóan alacsony bérekért dolgoztatták őket és még el is vettek tőlük egy havi bért. A baloldal súlyos problémát és ápolóhiányt okozott azzal is, hogy bezárt több egészségügyi szakképző iskolát - írták.A tárca hangsúlyozta, hogy 2010 óta a kormány több ütemben emelte az ápolók bérét, amelynek köszönhetően átlagosan több mint a háromszorosát keresik annak, mint a 2010-es kormányváltás előtt. Februárban több mint 85 ezer egészségügyi szakdolgozó kapta kézhez emelt bérét; az ápolók alapilletménye ugyanis januártól újabb 21 százalékkal emelkedett. A 25 év alatti szakdolgozók fizetését a béremelés mellett a jövedelemadó-mentesség is jelentősen megemelte.Emlékeztettek: 2010-ben egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ-s végzettségű ápoló átlagkeresete nem érte el a 160 ezer forintot, ma ez bruttó 517 ezer forint. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ-végzettségű ápoló átlagkeresete 2010-ben alig volt több mint 170 ezer forint, ma már bruttó 575 ezer forint. Egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű diplomás ápoló átlagkeresete 2010-ben kevesebb volt, mint 200 ezer forint, ma bruttó 649 ezer forint. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű diplomás ápoló átlagkeresete 2010-ben alig volt több mint 220 ezer forint, ma bruttó 690 ezer forint - sorolta a minisztérium.Az ápolói pályára készülő fiatalokat már tanulmányaik alatt ösztöndíjakkal támogatják, a középiskolás fiatalok havi 40 ezer forintos, a felsőoktatásban ápolói mesterképzésben tanulók félévente akár 640 ezer forinttal ösztöndíjat kapnak - tudatta a tárca."Az ápolók lakhatási körülményeit is javítjuk. Országszerte épülnek és megújulnak a nővérszállók, amelyekben több mint 1500 szakdolgozó lakhatásáról tudunk gondoskodni"- áll a tárca közleményében.