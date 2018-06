Háromnapos fesztivált rendeznek Zalaegerszegen

Fúvószenekari találkozóval, hagyományőrző csoportok műsorával, könnyűzenei koncertekkel, gasztronómia és gyermekprogramokkal háromnapos fesztivált kezdődik június 8-án Zalaegerszeg belvárosában.



Az Egerszeg fesztiválon a város megemlékezik az 1848-49-es forradalom és Szabadságharc kitörésének 170. évfordulójáról és közösen ünnepel a határon túli magyar testvérvárosokkal - közölte Zalaegerszeg polgármestere a programismertető pénteki sajtótájékoztatón.



Balaicz Zoltán hozzáfűzte: nyolc testvérvárosból érkezik delegáció a zalai megyeszékhelyre. A küldöttek a fesztivál napjain az új fejlesztéssekkel is megismerkedhetnek, és az északi Ipari parkban épülő járműipari tesztpályára ellátogatnak.



A testvérvárosok delegációt június 8-én a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület díszsortűzzel és ágyúlövéssel fogadja a városháza előtti téren. A vendégek és városvezetők a hagyományőrző egyesület, a fúvószenekar és Zalai Táncegyüttes felvezetésével vonulnak át a Széchenyi térre, a fesztivál megnyitójára.



A belvárosban három fesztiválszínpadot építenek ki - ismertette Tompa Gábor, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője. A nagyszínpadon többek közt az Albatrosz Tánccsoport, a Gála Társastáncklub lép fel, a fesztivál zárónapján pedig Charlie ad koncertet. A zsinagóga előtti színpadon az első nap orgonakoncerttel, a második napon Zsikó Zoltán és zenekarának műsorával várják a közönséget. Vasárnap a gyermekeké lesz a tér: a Zalai Kutyasuli tart bemutatót, a "Csiki orra csalhatatlan" elnevezésű program keretében pedig a NAV csempészcigaretta kereső kutyájával ismerkedhetnek meg. Este Kránitz Tóni 30 éve a blues címpadon című produkció keretében a blues-zenész tizenkét zenésztársával zenél.



A rendezvény gasztronómiai különlegessége a prószafesztivál lesz. Június 10-én a csapatok igazi családi, közösségi hangulatban készítik el a tájjellegű étel különféle változatait.



Salamon Róbert, a rendőrségi programok szervezője arról számolt be, hogy a rendőrség, a katasztrófavédelem és mentők programjaihoz idén az adóhatóság szakemberi is csatlakoznak. A három napon át zajló kéklámpás programok a prevencióról - a baleset- és a bűnmegelőzésről - szólnak. Lesz baleseti szimuláció, szombaton a belvárosból motorkerékpárosok felvezetésével kéklámpás felvonulás indul. A kéklámpások elhaladása után fúvószenekarok vonulnak fel menetzenére a város fő utcáján és Dísz téren adnak majd közös koncertet.



A fesztivál ideje alatt a Széchenyi teret és Kossuth utca Petőfi utcáig tartó szakaszát lezárják. A közlekedést a Landorhegy-Kertváros útvonalon közlekedő fesztiváljárattal könnyítik meg: a Kovács Károly térről a késő esti órákban félóránként induló buszt fesztivál karszalaggal lehet majd igénybe venni.