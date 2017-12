Háromezer kilométert futott egy magyar ultramaratonista

Háromezer kilométer lefutása után érkezett meg a Duna Fekete-tengeri torkolatához Hidvégi-Üstös Pál ultramaratonista - közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel.



A magyar ultramaratonista szeptember 21-én indult el a Duna forrásától, a Fekete erdőben található Donaueschingenből, hogy tíz országon keresztül a Duna mentén fusson el a folyó Fekete-tengeri torkolatáig. Hidvégi-Üstös Pál több mint 70 napon át átlagosan naponta egy maratoni távot teljesítve ért célba december 8-án.



A Duna magyarországi szakaszát a sportoló 13 nap alatt futotta végig. Magyarországon 4500-ra tehető azoknak a száma, akik hosszabb-rövidebb távokon futva csatlakoztak a sportolóhoz, míg Szlovákiában, Bulgáriában és Ukrajnában is csaknem 2000 futó kísérte az ultramaratonistát.



A sportoló a futás során beszélgetést is kezdeményezett a Duna szerepéről, gazdasági és társadalmi jelentőségéről önkormányzati vezetőkkel, iskolaigazgatókkal és külképviseleti vezetőkkel. Útja során 10 országot és több száz települést érintett, így hozzávetőlegesen 200 települési vezetővel találkozott személyesen. Hidvégi-Üstös Pál célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az Európa legjelentősebb folyója mentén szerveződött együttműködésre, a Duna Régió Stratégiára és a környezetbarát közlekedés fontosságára.



A közlemény idézi az ultramaratonistát, aki elmondta: "különleges élmény volt ez az út. Eddig is a Duna mellett laktam, de a folyónak csak nagyon kis részét ismertem. Most, hogy végigfutottam, már sokkal többet láttam belőle, de kiismerni így sem lehet. Nagyon sok arca van, és nemcsak a táj változik körülötte, hanem az emberek is. A legnagyobb élményt maguk az emberek jelentették a hosszú út alatt, megismerni őket és szokásaikat, leülni velük egy asztalhoz, beszélgetni. Sok érdekes történetre is találtunk".