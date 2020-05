Három biztató oltóanyag-kísérlet is zajlik Magyarországon

Három olyan koronavírus elleni oltóanyag-kísérlet is zajlik a világban, amelynek biztatóak az eredményei - mondta a Szent László Kórház infektológus főorvosa a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Szlávik János hozzátette: nagy valószínűséggel e három oltóanyag közül kerül majd ki a koronavírus első hatékony ellenszere.



Szavai szerint rendkívül jó hír a kísérletek szempontjából, hogy a koronavírussal megfertőzött majmokat a gyógyulásuk után nem lehet újrafertőzni annak köszönhetően, hogy a kísérleti oltóanyag képes immunválaszt kiváltani a szervezetükben.



A szakember felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy "a fejlesztés gyorsaságával vigyázni kell". Felidézte, a sietség 1966-ban, egy RS-vírus elleni vakcina előállításakor oda vezetett, hogy a kísérleti oltást kapott pácienseknél súlyosabb volt a betegség lefolyása, mint azoknál, akiket nem oltottak be.



A főorvos elmondta, korábban szó volt arról, hogy már ezen a nyáron tízmilliószámra gyártanak a gyógyszergyárak oltóanyagot. Ez úgy lehetséges, hogy a gyógyszergyártók még a tesztek lezajlása előtt óriási mennyiségben halmoznak fel oltóanyagot, és ha a tesztek pozitív eredménnyel zárulnak, akkor azonnal forgalmazni tudják a vakcinát.



Szlávik János a koronavírus elleni küzdelemben Magyarországon alkalmazott készítményekről és terápiákról elmondta, hogy az orvosok rendelkezésére áll egy 2014-ben Japánban influenza ellen törzskönyvezett készítmény, amit a kínai orvosok sikerrel alkalmaztak közepesen súlyos koronavírusos betegeknél. A gyógyszer megakadályozza, hogy a betegség lefolyása súlyos legyen.



Különösebb mellékhatása nincs, egyetlen hátránya, hogy aránylag nagy mennyiségben kell beszedni és terhességben nem alkalmazható - tette hozzá. Kitért arra, hogy alkalmaznak még korábban más betegségek ellen hatékony gyógyszereket, vírusellenes gyógyszereket, biológiai terápiákat és plazmaterápiát is.



Az infektológus főorvos két, a koronavírus ellen Kubában eredményesen alkalmazott szerre vonatkozó kérdésre azt válaszolta: az egyik egy biológiai terápia, amely Magyarországon is sikeres azokban az esetekben, amikor a betegség az 5-6. napon egy immunológiai vihar következtében súlyossá válik és a páciens lélegeztetésre szorul. A másik egy kísérleti készítménycsoport, a peptidek, nehezen elképzelhető, hogy azokból ilyen rövid idő alatt hatékony gyógyszert lehetett kifejleszteni, de egy korábbi fejlesztés részeként lehetséges, hogy a két készítménnyel sikerült az esetek súlyosságát mérsékelni Kubában - jegyezte meg.



Szlávik János a Magyarországon a koronavírus-betegség miatt lélegeztetett páciensekről azt mondta, 80-90 százalékuk idős ember, akiknek más krónikus betegségük is van. "Rendkívül ritka, ha az illető fiatalabb és nincs krónikus betegsége" - mutatott rá.



A szakember a krónikus felső légúti betegségekben szenvedő óvodás gyermekek szüleinek azt javasolta, hogy a gyermekek maradjanak otthon, mert rájuk a betegség még akkor is nagyobb veszélyt jelent, ha tudjuk, gyermekek nagyon ritkán betegednek meg súlyosan a koronavírustól.



Szlávik János kitért arra is, hogy a koronavírus nem csak a tüdőt támadja meg. "A fertőzés következtében apró vérrögök keletkeznek, amelyek eljuthatnak az agyba, a szívbe, a vesékbe, a bőrbe is" - közölte. Jelezte, ezek mind azok a tünetek, amelyek egy súlyos koronavírus-fertőzést követnek, a halálesetek is sokszor ennek a következményei, nem a direkt vírushatásnak.



Az infektológus főorvos szólt arról is, bízik abban, hogy akik nyáron el tudnak menni szabadságra, utazni is tudnak, ha nem külföldre, akkor Magyarországon. "Kissé furcsa lesz, hogy az emberek másfél méteres távolságra állnak egymástól a bejelentkezéskor, a pincéreken maszk lesz, az asztalok távolabb lesznek egymástól, elfelejthetjük a svédasztalt, a medencében is jóval kevesebben lesznek a jelenlegi szabályok szerint" - mondta.



Szlávik János végezetül köszönetet mondott a Dél-pesti Centrumkórház és az ország összes egészségügyi dolgozójának, továbbá mindenkinek, aki részt vesz a járvány megfékezésében, erején felül teljesít, azoknak, akik betartják a szabályokat, kitartanak és összetartanak.