Harminc fok is lehet ma, kinyitnak a strandok

Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit a hosszú hétvégén.

Cziráki László, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója az M1-nek elmondta, szombaton 9 órakor megnyitják a zalakarosi strandfürdőt és rögtön egy nyereményjátékkal kezdenek.



Fejős Ádám meteorológus azt közölte, hogy a hosszú hétvégén a hőmérséklet csúcsértéke általában 25 Celsius-fok felett alakul. A Balaton hőmérséklete Siófoknál meghaladja a 20 fokot, ugyanúgy ahogy Fertőrákosnál a Fertő-tó.



A hajnali időszakban is kellemes idő várható, 5-12 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton jellemzően napsütéses idő várható 25-30 fokos hőmérséklettel, de délután lehet nyugaton, délnyugaton egy-egy zápor.

A következő napokban is folytatódik a nyárias meleg időjárás, de a napsütés mellett vasárnap és hétfőn záporok, zivatarok is lehetnek, és a szél is megerősödhet - ismertette a meteorológus.