Ha teheti, most menjen szabadságra, augusztus első hetében tombol a kánikula

A következő napokban is sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, zivatarok. Emellett augusztus első napjaiban is folytatódik a kánikula, többfelé 34 fok lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

A tartós hőség miatt hétfőre az egész országra kiadták a figyelmeztetést. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.



Emellett a fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzésben azt írták: hétfőn a sok napsütés mellett a délutáni, kora esti órákban helyenként kialakulhat zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás kísérhet. A légmozgás élénk, helyenként erős lehet, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-23, a legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között valószínű.



Kedden és augusztus elsején, szerdán is többórás napsütés várható. Kedden többfelé, szerdán elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarban viharos körüli széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mindkét nap 18-24 fok lehet. Napközben kedden és szerdán is 29-34 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön és pénteken napos idő várható, szórványosan alakul ki zápor, zivatar. Csütörtökön a szél megélénkül, pénteken megerősödik, zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet mindkét nap 19 és 24 fok között valószínű. A nappali maximumok csütörtökön és pénteken is 29-34 fok között alakulnak.



Szombaton napos idő várható, helyenként záporral, zivatarral. A légmozgás megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 18-24, a legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között alakul.



Vasárnap is több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 18-23 fok lehet. Napközben 29-34 fokig melegszik a levegő.