Gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bandára csaptak le

A rendőrök nyolc helyszínen csaptak le és négy, gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bűnszervezethez tartozó embert fogtak el - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken. A Fővárosi Törvényszék arról tájékoztatta az MTI-t, hogy péntek délután elrendelték a négy gyanúsított letartóztatását.

A rendőrség közleménye szerint az Europol és az Interpol közreműködésével azonosították a bűnszervezet vezetőjét, aki a lakásán lévő szerverről üzemeltetett a darkneten egy nemzetközileg ismert pedofil fórumot, amelynek több ezer magyar és külföldi felhasználója volt.



A gyermekpornográf tartalmak megosztására specializálódott fórum tagjai nagy mennyiségben tettek közzé és osztottak meg egymás között gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos felvételeket.



A gyanúsítottak közül az egyik a saját kisgyermeke, míg a másik a négyéves testvére ellen is követett el rendszeresen szexuális abúzust, amelynek felvételeit szintén megosztották a fórumon.



A fórum további felhasználóinak azonosítása folyamatban van.



A gyermekpornográf felvételek esetében az elkövető felelősségre vonása mellett a kibernyomozók kiemelt célja a felvételeken látható gyermekáldozatok azonosítása, a kiskorúak védelme és a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek káros környezetből történő kiemelése - közölte a rendőrség.



A Főváros Törvényszék közleményében arról tájékoztatott: a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, június 7-éig elrendelte a négy meggyanúsított férfi letartóztatását. Közülük hármat gyermekpornográfiával, a negyediket tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére szexuális erőszakkal, vérfertőzéssel elkövetett gyermekpornográfiával, valamint kétrendbeli, a nevelése, felügyelete alatt álló sértettek sérelmére - készítéssel, illetve hozzáférhetővé tétellel - bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsítanak.



Az eljárás adatai szerint az egyik gyanúsított nemzetközi pedofil chatoldalt hozott létre gyermekek iránt szexuális érdeklődést tanúsítók online találkozása, valamint gyermekpornográf tartalmak megosztása, hozzáférhetővé tétele céljából. A gyanúsítottak az oldal üzemeltetését közösen - külföldi moderátorok segítségével - egymás tevékenységéről tudva, hierarchikus feladatmegosztásban, hosszabb időre szerveződve, konspiratívan végezték. Három gyanúsított 2019. június 16. óta folyamatosan osztott meg ezen az oldalon gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételeket.



Az egyik gyanúsított a rendőrség szerint 2013-tól több esetben szexuális cselekményeket is végzett 2006-ban született lányával, és erről videófelvételeket készített, továbbá 2013 és 2015 között a szintén a nevelése alatt álló, 2005-ben született lányáról is készített felvételeket, amelyeket 2020-ban és 2021-ben többek számára is elérhetővé tette az elsőrendű gyanúsított által üzemeltetett privát chatoldalon.



Az ügyészség szökés, elrejtőzés, illetve bűnismétlés veszélye, valamint a nyomozás befolyásolása miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását.



A bíróság szerint bár a gyanúsítottak személyi körülményei viszonylag rendezettek, a cselekmény tárgyi súlya kiemelkedő, a gyanú szerint azt bűnszervezetben követték el, és a bizonyítottság esetén kiszabható büntetési tétel is magas. Emellett a gyanúsítottak kiterjedt informatikai ismeretekkel rendelkeznek, a darkweb aktív használatával szökést, elrejtőzést szolgáló eszközök beszerzése könnyen biztosítható.



A bíróság szerint a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény jellegére és a nyomozás állására figyelemmel az is alappal feltételezhető, hogy a gyanúsítottak kényszerintézkedés alkalmazása nélkül a még le nem foglalt bizonyítékokat, például felhőben tárolt adatokat megsemmisíthetnék, illetve a bűnszervezet eddig nem azonosított tagjait a nyomozásról tájékoztatnák. Emellett a gyanúsításban szereplő cselekmények jellegére és az elkövetés körülményeire figyelemmel a bíróság valamennyi gyanúsított esetében a bűnismétlés veszélyétől is tart. Feltételezhető, hogy korlátozás alkalmazása nélkül folytatnák a bűnszervezetben eddig elkövetett cselekményeiket, a gyermekpornográf felvételek online megosztását.

Mindezekre figyelemmel a bíróság úgy ítélte meg, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése szükséges.

A bíróság végzése ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek.