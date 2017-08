Gyermekeknek nyit színitanodát a Csiky Gergely Színház

Gyermekek ismerkedhetnek a színészmesterséggel a kaposvári Csiky Gergely Színház Keltető elnevezésű tanodájának szeptemberben kezdődő foglalkozásai keretében.



Az általunk Csiky Tanodának is nevezett képzést hivatalosan szeptemberben hirdetjük meg 8-12 éves gyermekek számára, s azok, akik felvételt nyernek, a társulat tagjainak segítségével pillanthatnak be a kulisszák mögé, átélhetik, milyen művésznek lenni, színpadra lépni - mondta Fehér Euridiké, a színház marketing menedzsere az MTI-nek kedden. Hozzátette: a gyermekek amellett, hogy időnként önálló produkciókkal jelentkeznek, szerepet kaphatnak a színház következő évadban műsorra tűzött darabjaiban is.



A menedzser szólt arról, hogy a teátrumban a hétfői társulati üléssel megkezdődött a 2017/18-as évad, amely a régi értékeket megtartó, ugyanakkor színes, fiatalos, lendületes lesz. Műsorra kerülnek klasszikus darabok, mellettük azonban nagy hangsúlyt kapnak a gyermek- és kifejezetten csecsemőszínházi előadások, és a produkciók rendezői között több fiatal, valamint öt nő is lesz.



"Az elmúlt időszakban négy színművész távozott, ugyanakkor öt pályakezdő érkezett, közülük négyen a Nemzeti Színház Kaposváron oktató igazgatója, Vidnyánszky Attila végzős hallgatói közül" - tette hozzá.



Az épületének felújítása miatt ideiglenesen az Agorában fellépő társulat szeptembertől tizenhárom bemutatóval várja a közönséget. A nagyszínházi bemutatók között szerepel William Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című műve Zakariás Zoltán, Tennessee Williams A vágy villamosa című darabja Bérczes László és John Kander-Fred Ebb-Joe Masterof Kabaré című műve Bozsik Yvette rendezésében.



Olt Tamás A koncert, avagy semmi sem tökéletes című darabját maga a szerző, Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című darabját Kéri Kitty, Thomas Vinterberg-Morgens Rukov-Bo Hansen Az ünnep című művét Kelemen József rendezi.



A stúdiószínházban Mihail Bulgakov A Turbin család napjai című művét Németh Ákos, Patrik Süskind A nagybőgő című darabját Sarkadi Kiss János, Németh Ákos Müller Táncosai című produkcióját Rajkai Zoltán viszi színre, Varga Zsuzsanna pedig a Szeretni Kevesen tudnak című zenés esttel jelentkezik.



A gyermekeknek szóló bemutatók sorában Urbán Gyula Egerek című darabja Tóth Géza, Václav Ctvrtek-Bodnár Zoltán Moha és Páfrány című meséje Góbi Rita, Bartos Erika Bogyó és Babóca című előadása Blaskó Borbála rendezői munkáját dicséri majd.



A bemutatók mellett a teátrumban láthatóak a Nemzeti Táncszínháznak a Pécsi Balettal, a Bozsik Yvette Társulattal és a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös előadásai is.

