Gyerekek ünneplik a karácsonyt az Országházban

Megkezdődött szombaton az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) közös szervezésű Országházi Gyermekkarácsonya, amelyen több mint nyolcszáz magyarországi és határon túli hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyerek vesz részt.



A gyerekeket Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke fogadta a Parlamentben.



Az advent harmadik vasárnapja előtt tartott rendezvényre mintegy 100 településről érkezett több mint 800 gyerek, ezúttal nemcsak magyarországiak, felvidékiek, délvidékiek, kárpátaljaiak és erdélyiek, hanem burgenlandiak is - emelte ki a megnyitón a házelnök.



Kövér László a gyerekeket arra biztatta, hogy vegyék birtokba a házat, érezzék jól magukat, az itt kapott élményeket pedig vigyék haza, osszák meg másokkal is.



Kövér László ezután átadta az Országház kulcsait a gyerek házelnöknek, aki elsőként azt adta utasításba, hogy legyen sok zene, tánc és mindenki érezze jól magát.



A rendezvényen a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, a Budapesti Operettszínház művészei, a Sirtos együttes, a Margaret Island, valamint Gubás Gabi és zenekara adnak műsort.



A gyerekek megtekinthetik az Országgyűlési Őrség díszbemutatóját, és közös fotót készíthetnek a Süsü bábfigurával. A programok között országházi séta, rajzfilmvetítés, kézműves foglalkozás, arcfestés, buborékfújás és lufihajtogatás is szerepel.