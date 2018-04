Gyárfás szerint nem ő ölette meg Fenyő Jánost

Gyárfás Tamás gyanúsítotti kihallgatásán tagadta, hogy két évtizede arra utasította volna P. T.-t, hogy ölesse meg Fenyő Jánost - tudatta közleményben a gyanúsított védője, Bánáti János ügyvéd szerdán.



A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kedden gyanúsítottként hallgatta ki Gyárfás Tamást, aki álláspontjuk szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy "1998. február 11-ét megelőzően megbízta P. T.-t azzal, hogy Fenyő Jánost ölesse meg. A megbízást P. T. elvállalta és J. R. szlovák állampolgár felé azt közvetítette" - olvasható a meghatalmazott védő honlapján.



A volt médiavállalkozó és magyar úszószövetségi elnök, a sportág nemzetközi szövetsége, a FINA végrehajtó bizottságának jelenlegi tagja a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be és a "leghatározottabban" tagadta a terhére rótt cselekményt - közölte az ügyvéd. Többórás vallomásában részletezte Fenyő Jánossal kialakult vitáját, majd az ezt követő "megbékélést", és leírta P. T.-vel való kapcsolatát is - tette hozzá.



Gyárfás Tamás megdöbbent a hatóság eljárásán, mivel korábban, az ő sérelmére elkövetett zsarolás miatt indult büntetőeljárásban mindig készséggel állt a hatóságok rendelkezésére, és az ügy összes általa ismert részletét már feltárta. Vallomásában pedig mindenre kiterjedő, logikus válaszokat adott - áll Bánáti György közleményében.



Az őrizetbe vétel ellen a gyanúsított és védője panaszt jelentett be.



A 72 órás őrizet letelte, illetve az esetleges kényszerintézkedés elrendelésére vonatkozó ügyészi indítvány bírósági elbírálása után "részletes tájékoztatást fogunk adni" - írta az ügyvéd.



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden közölte, hogy Budapesten elfogták, majd előállították Gy. Tamást, és az NNI - akárcsak az ugyanebben az ügyben március 22-én gyanúsítottként kihallgatott 50 éves P. Tamást - emberölésre felbujtással gyanúsítja.



Az ORFK múlt kedden tette közzé, hogy tovább folytatják a nyomozást a Fenyő-gyilkosság ügyében. Az eljárás célja a korábbi eljárásban ismeretlenül maradt megbízó személyének megállapítása.



A Fővárosi Ítélőtábla 2017. május 19-én másodfokon lényegében helybenhagyta a két évtizeddel ezelőtti, négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és Fenyő János médiavállalkozó megölése ügyében a korábbi elsőfokú ítéletet, így jogerőre emelkedett Jozef Rohác életfogytiglani és Portik Tamás 13 éves szabadságvesztés büntetése.



Portik Tamás az Aranykéz utcai robbantás felbujtójaként kapott 13 évet, mert ő adta az utasítást Jozef Rohácnak Boros József megölésére. A Fenyő-gyilkosság megbízójára az eljárás során nem derült fény, abban az ügyben Portikot nem vádolták meg.

Képünkön: Gyárfás Tamás médiavállalkozó, a Magyar Úszó Szövetség volt vezetője takarja arcát a gépkocsi hátsó ülésén a Nemzeti Nyomozó Iroda Aradi utcai épületénél 2018. április 17-én. Gyárfás Tamást gyanúsítotti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében.