Gépjárműflottáját is modernizálja a Magyar Honvédség

Új személygépjárműveket állított hadrendbe a Magyar Honvédség.



A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében beszerzett 250 új Suzuki Vitara típusú gépjárművet hétfőn mutatták be Budapesten, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisán.



Simicskó István honvédelemi miniszter beszédében elmondta: a most beszerzett terepjárókkal 20 éves átlagéletkorú járműveket váltanak le. Hozzátette: a honvédség gépjárműparkjának modernizációja folytatódik, összesen 550 új járművel váltják le a régi flottát. A járműveket a honvédség valamennyi alakulatánál használják majd - ismertette a miniszter.



A tárcavezető beszédében felidézte: a Magyar Honvédség az elmúlt 25 évben létszámát, eszközparkját tekintve is leépült. Márpedig - jegyezte meg - ha a Magyar Honvédség nem rendelkezik megfelelő képességekkel, tudással és eszközparkkal, az "állam is gyengül, kiszolgáltatottá válik".



Ezért hirdették meg a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot, melynek megvalósítását is megkezdték - mondta.



Simicskó István kifejtette: a Magyar Honvédségnél megkezdődött az erősödés, a fejlődés időszaka. Első lépésben a katonák illetményét kezdték el lépésről-lépésre emelni, s ezt is folytatják a jövőben. Emellett a katonák ruházatát, egyéni felszerelését, eszközeit érintően is megkezdődött a fejlesztés. A Magyar Honvédség az elmúlt időszakban számos eszközzel gyarapodott, s a jövőben is folytatódik a technikai modernizáció - összegzett.



Simicskó István a most bemutatott Suzuki Vitarák kapcsán kitért arra is: fontos szempont volt, hogy a hazai gépjárműgyártást is segítsék. Mint megjegyezte: az 1991 óta Magyarországon, Esztergomban magyar munkaerővel gyártott Suzukit, már "magyar terméknek" is lehet mondani.



A miniszter elmondása szerint a 120 lóerős 1600 köbcentiméteres benzinmotoros EURO-6 környezetvédelmi besorolású autók beszerzésével a honvédelmi tárca ár/érték arányban a lehető legjobb minőségű és felszereltségű járműveket vásárolta meg.



A 250 új Suzuki Vitara ünnepélyes bemutatóján részt vett mások mellett Huszár János, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese és Urbán László, a Suzuki vezérigazgató-helyettese is.

Képünk illusztráció.