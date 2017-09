Fontos, hogy továbbtanuljanak a fiatalok

Tisztában kell lenniük a diákhitel nyújtotta lehetőséggel - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szerda reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A miniszter elmondta, a kormány azért döntött a Diákhitel2 kamatmentessé tétele mellett, mert szeretné, ha újra vonzó lenne ez a lehetőség.



Hozzátette, az utóbbi években csökkent a "vonzereje" a diákhitelnek, évente 10-11 ezerrel kevesebb szerződést kötöttek.



Ugyanakkor több mint 38-40 százalékkal nőttek a megélhetés költségei, emelkedtek például a bérleti díjak.



A miniszter emlékeztetett, októbertől kamatmentes lesz a Diákhitel2, a Diákhitel1 esetében felvehető maximális összeget pedig jövőre havi 70 ezer forintra emelik. Emellett 2018-tól a Diákhitel2-t már az önköltséges idegennyelvi képzésekben résztvevők is igényelhetik.



A politikus az M1 aktuális csatornán arról is beszélt, fejlesztik a sürgősségi gyermekellátást 14 milliárd forintból.



Balog Zoltán szerint az elmúlt 50 évben nem volt ilyen mértékű fejlesztés ezen a területen.



Ezzel külön szakterületté válhat a gyermektraumatológia - fűzte hozzá.



A fejlesztések során rövidülnek a betegutak, de lesz épületfejlesztés, műszerbeszerzés is. A programba öt vidéki gyermekgyógyászati központ is bekapcsolódik - mondta a miniszter.