Folytatódnak a fejlesztések az oktatásban

A kormány továbbra is kiemelt célnak tekinti a már megkezdett fejlesztések folytatását a köznevelésben és a felsőoktatásban egyaránt - derül ki a jövő évi költségvetés tervezetéből, amelyet szerdán nyújtottak be az Országgyűlésnek.



A folytatandó fejlesztések között említik a köznevelési ágazatban már ötödik éve működő tanuszoda, tornaterem, tanterem programot, és felsőoktatási területen megindult nagyberuházásokat, mint például Testnevelési Egyetem fejlesztését.



Mindezek mellett elindulhat a köznevelési intézményi épületek internetelérésének fejlesztése is, amely más ágazati célok megvalósulását is segítheti.



Óvodai, iskolai és utánpótlássport infrastruktúrájának fejlesztésére és felújítására is különítettek el forrásokat, az előirányzat 500 millió forint, ebből a települési önkormányzat pályázati úton kérhet támogatást.



A Klebelsberg Központ során személyi juttatásokra eredetileg 419 milliárdot különítettek el idén, ez az összeg jövőre 431 milliárd forint lenne, míg beruházásokra az ideihez hasonlóan 9,3 milliárd forint állna rendelkezésre. A működési bevételek között 7 milliárdot irányoztak elő.



A köznevelési célú humánszolgáltatásra és működési támogatásra az ideire rögzített 194 milliárd forintos tétellel szemben több mint 229 milliárddal szerepel. A köznevelési szerződésekre több mint 3,8 milliárdot rögzít a javaslat. Az Oktatási Hivatal működési költségvetésében személyi juttatásokra 4,5 milliárd állna rendelkezésre, a bevételi során 688 millió szerepel.



A Nemzeti Tehetség Programra az ideinél némileg magasabb összeget, mintegy 3,3 milliárd forintot szánna a kormány. Az Útravaló ösztöndíjprogram 680 millióval szerepel.



Az állami iskolákban hit- és erkölcstanoktatást szervező bevett egyházat a tanulólétszám alapján ingyenes tankönyv- és átlagbéralapú támogatás illeti meg. Hit- és erkölcstanoktatásra és tankönyvtámogatásra idén 4,8 milliárd forint szerepelt, jövőre 6, 5 milliárd jelenik meg a javaslatban.



Az ingyenes tankönyvellátás alapján az iskolák fenntartói az első négy osztályban a 2019. október 1-én tanulói jogviszonyban álló diákok létszáma alapján 9 ezer forint diákonként, ötödik-nyolcadik évfolyamon 12 ezer forint támogatásra jogosultak. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2019. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.



Az Erzsébet táborok működési kiadása 4,4 milliárddal, a felhalmozási kiadása 8,5 milliárddal szerepel a javaslatban.



A felsőfokú oktatásban a működési bevétel 320 milliárddal jelenik meg, a felhalmozási bevétel 29 milliárddal. A személyi juttatásokat 233 milliárddal jelenítik meg, a dologi kiadásokat 191 milliárddal. Beruházásokra 44,2 milliárd felújításokra 18,9 milliárd állhat rendelkezésre.



A Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztésére mintegy 7,6 milliárd juthat, ha jóváhagyják a költségvetést. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszának kialakítására pedig több mint 3,5 milliárdot lehet fordítani.



A nem állami felsőoktatási intézmények támogatására a idei 18 milliárddal szemben jövőre 23 milliárd juthat, felsőoktatási vagyongazdálkodásra 2 milliárd.