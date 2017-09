Folytatódik a 100 magyar dokumentumfilm sorozat

Mások mellett Sára Sándor, Huszárik Zoltán és Jancsó Miklós alkotásaival folytatódik a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 100 magyar dokumentumfilm (1936-2013) című sorozata szeptember 4-től a budapesti Premier Kultcaféban.

A kezdeményezés előzménye az Uránia Nemzeti Filmszínházban Sára Sándor ötlete alapján öt éve elkezdett 53 magyar film című válogatás volt, ez a sorozat folytatódott a 100 magyar dokumentumfilmmel - idézte fel a vetítéssorozat pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának vezetője.



Buglya Sándor közölte: a válogatás során filmesztéták és történészek véleményét is kikérték, így született meg a kilencven dokumentumfilmből és tíz dokumentum-játékfilmből álló lista, amelynek utolsó három tematikus blokkját szeptember 4. és december 18. között hétfő esténként vetítik a Kálvin téri Premier Kultcaféban.



Kelecsényi László filmtörténész, a Költészet és valóság című blokk házigazdája hangsúlyozta, a sorozat filmklubként működik, azzal a céllal, hogy közösségi filmélményt adjon. A vetítéseket ezért rövid beszélgetések vezetik be és zárják.



A Költészet és valóság blokk első estjén George Höllering elfelejtett, Hortobágy című, 1936-os dokumentumfilmje és Szőts István Kövek, várak, emberek című munkája lesz látható, majd Gyöngyössy Imre, Sára Sándor, Zolnay Pál, Bódy Gábor, Gaál István, Vadász János, Huszárik Zoltán, Gyarmathy Lívia, Szirtes András, Tóth János, Jancsó Miklós és Grunwalsky Ferenc filmjeit vetítik.



Szekfű András filmtörténész, a XII-XIII-as blokkok házigazdája elmondta, a Művészet és hatalom című válogatás Kovács András Extázis 7-től 10-ig című, 1969-es alkotásával kezdődik, amely az akkori beatkorszak jelenségeit vizsgálja.



A másik négy film inkább visszatekintő jellegű: a sorozatba Gulyás János Ismeretlenek, Kisfaludy András Elszállt egy hajó a szélben, Péterffy András Mozgóképregény és Jelenczki István Eszmélet után című munkái kerültek be.



Péterffy András rendező, a Dunatáj Alapítvány elnökének elmondása szerint Mozgóképregény című, filmes "családregénye" egy örmény származású magyar család történetét tárja fel.



A "Szép új világ" című válogatás a rendszerváltás utáni társadalom jelenségeit kutatja Almási Tamás Tehetetlenül, Schiffer Pál Elektra Kft., Fekete Ibolya Az apokalipszis gyermekei, illetve Bolse vita, továbbá Zsigmond Dezső Élik az életüket című filmjein keresztül.



Buglya Sándor elárulta, a sorozat nyomán az MMA kötet megjelentetését is tervezi, 2018-ban pedig animációs filmekkel indul újabb vetítésciklus.