Folyamatosan lehet csatlakozni az országos szemétszedési akcióhoz

Folyamatosan lehet csatlakozni a vasárnapig tartó TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű országos szemétszedési akcióhoz - hívta fel a figyelmet Makai Martina, a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár az M1 aktuális csatornán kedden.

Hozzátette: eddig 240 ezren regisztráltak, de bárki bekapcsolódhat a mozgalomba a szelektalok.hu honlapon.



Elmondta: idén először egy hétig tart az akció és egybeesik a fenntarthatósági témáhéttel is, így a TeSzedd!-re regisztált iskolák diákjai gyakorlatba ültethetik a környezetvédelmi és fenntarthatóságról tanult új információkat is a program során. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) külön tanagyagot is kifejlesztett a fenntarthatósági témáhétre - jegyezte meg Makai Martina.



A szemétszedéshez a zsákokat és a kesztyűket az ITM biztosítja és a hulladékszállítást is ők intézik. Az elmúlt hét évben a TeSzedd! akció keretében 11 ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze az önkéntesek - hangzott el a műsorban.