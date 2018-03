Fogyatékkal élők próbálhatják ki álommunkájukat országszerte

Fogyatékossággal élők próbálhatják ki álommunkájukat a Salva Vita Alapítvány Neked munka, nekem álom! című programsorozatában hétfőtől több napon át az egész országban - közölték a szervezők Budapesten, sajtótájékoztatón.



Vég Katalin, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az idén szervezték meg negyedik alkalommal a programot, amelyben 220 fogyatékos ember vehet részt Budapesten és vidéken. Lesz olyan résztvevő, aki cukrászdába, virágboltba vagy könyvkötészetbe látogat el, más a logisztika, a webdesign vagy a divattervezés világába nyer bepillantást.



Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kiemelte, a társadalmi integráció egyik legfontosabb színtere a munkaerőpiac, ezért meg kell adni a lehetőséget a fogyatékos embereknek arra, hogy megmutathassák, ők is képesek értékteremtő munkára és a nemzet erőforrásai lehetnek.



A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában jelentős előrelépés történt az elmúlt években, míg 2010-2011-ben 15-16 százalék volt a foglalkoztatási rátájuk, ez mostanra negyven százalékra emelkedett - mondta az államtitkár.



Hozzátette, a bővüléshez jelentősen hozzájárulnak azok a szervezetek, amelyek segítenek áthidalni a munkaadók és a fogyatékkal élő munkavállalók közötti szakadékot, és segítenek leküzdeni a nehézségeket.



A kormány anyagilag és a jogszabályi eszközökkel segíti a foglalkoztatás bővülését, ez hosszú távon csak akkor lesz fenntartható, ha magától értetődővé válik a megváltozott munkaképességűek munkába állása - hangoztatta Czibere Károly.



Hozzáfűzte: az olyan programok, mint a Neked munka, nekem álom! egyszerre jelentenek esélyt a munkaerőpiaci és társadalmi integrációra, ugyanakkor esélyt adnak a társadalmi szemléletváltozásra is.



Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy minden munkaképes korú és munkát végezni akaró emberre szüksége van a gazdaságnak, és a megváltozott munkaképességű emberek között még mindig van tartalék.



Hozzátette, állami és önkormányzati tulajdonban lévő foglalkoztatók is bekapcsolódtak a programba, így a BKV, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Kossuth Rádió és az Országos Meteorológiai Szolgálat is fogad résztvevőket.