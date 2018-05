Film készült Magyarország legnagyobb flashmobjáról

Film készült Magyarország legnagyobb zenei flashmobjáról, a Szeged Rocks 2018-ról, amelyen április 21-én amatőr és profi muzsikusok közösen adtak elő négy számot - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Az egész napos rendezvény célja az élő zene és a rock népszerűsítése és a közösségépítés volt.



A négyszáz zenész - dobos, basszusgitáros, gitáros, énekes - eljátszotta Billy Idol White Wedding című számát, a Blur brit rockbanda Song 2 című 1997-es dalát, a Tankcsapda 2000-es első kislemezéről az Ez az a házat, valamint a szegedi Sun City Nem izgat című slágerét.



A négy dalról professzionális hang és videofelvétel készült, amelyet a szerevezők már a honlapjukra (www.szegedrocks.hu) fel is töltöttek, emellett egy rövid dokumentumfilm is bemutatja a rendezvényt.



A szervezők a visszajelzések alapján nyár végén már elkezdik a Szeged Rocks 2019 szervezését, amelyen a tervek szerint jóval több szám hangzik majd el, és ahova az ideinél is több zenészt várnak.