Fidesz: a Jobbik vezetésében megvett politikusok vannak

A Fidesz szerint a Jobbik vezetésében áfacsalók, bűnözők és megvett politikusok vannak.



Budai Gyula, a kormánypárt országgyűlési képviselője szombaton, a közmédiának Budapesten nyilatkozva úgy fogalmazott, most Staudt Gábor bukott le, aki egy áfacsaló bűnszervezet tagja volt, és valószínűleg ennek is köszönhető elképesztő és gyors vagyonosodása.



"Öt éve még semmije sem volt, most pedig 200 négyzetméteres házban él és 12 millió forintot tart a bankban" - mondta, hozzátéve, a Jobbik teljes vezérkara is 100 millió forintos ingatlanokban él.



A kormánypárti politikus szerint nem csoda, ha Vona Gábort - akárhová is megy -, csalódott és dühös jobbikosok várják, mert a Jobbik a hatalomért és a pénzért mára minden korábbi elvét feladta, és a Jobbik vezetése a lelkét szó szerint eladta.



A Jobbik a legkorruptabb és a legkétszínűbb párt - jelentette ki Budai Gyula.