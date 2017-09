Fidelitas: vizsgálja felül a kormány a diákhitel feltételeit

A Fidelitas arra kéri a kormányt, vizsgálja felül a diákhitel feltételeit, hogy az eddiginél is kedvezőbb és rugalmasabb lehessen a rendszer.



Böröcz László, a Fidelitas elnöke vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján jelezte: javasolják, hogy a jelenlegi két százalékról csökkentsék nullára a diákhitel kamatát, a kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2-ből pedig az idegen nyelvi képzések díjait is lehessen fizetni.



Ez nagy segítség volna a családoknak, egyben motiválná a fiatalokat a nyelvtanulásra - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a több mint másfél évtizede létrehozott rendszer célja, hogy minden diák versenyképes tudásra tegyen szert, bárhol és bármilyen szociális körülmények között született, él is az országban. Saját példáját említve a politikus megjegyezte: hatgyermekes családból származik, és volt olyan év, hogy egyszerre négyen jártak egyetemre.



Hozzátette: a diákhitel megalkotása óta csaknem 400 ezren éltek a lehetőséggel - jelenleg 45 ezren -, és évente mintegy tízezer fiatal lép be a rendszerbe.



Böröcz László szólt arról is, hogy kérik a kormányt, vizsgálja meg, milyen további fejlesztéseket lehet végrehajtani a diákhitel konstrukciójában.