Félmilliónál is többen igényelték már a Gondosórát

Már több mint félmillióan regisztráltak a Gondosórára, a szolgáltatás indítása óta 6500 súlyos, életmentő helyzetben segítettek már a diszpécserközpont munkatársai - tette közzé Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.



Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a Gondosóra nem csak életmentésre alkalmas, eddig több mint 38 ezer hétköznapi esetben is megnyugtató megoldást tudott adni a segélykérőnek.



A főtanácsadó ezért arra biztat mindenkit, hogy regisztrálja 65 éven felüli családtagját, és ajánlja a szolgáltatást másoknak is.



A Gondosóra program nemzeti ügy, idős szeretteink biztonsága mindannyiunk számára kiemelten fontos - emelte ki a főtanácsadó.



Nyitrai Zsolt a bejegyzésében továbbra is jó egészséget kívánt a Gondosóra legidősebb felhasználójának, a 106 éves Gizi néninek, és hangsúlyozta, hogy a Gondosóra segítséget jelent egy gombnyomással.