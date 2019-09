Felhős, de még mindig nagyon meleg idő lesz kedden

A kevés gomolyfelhő mellett észak felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a magasszintű felhőzet, reggelre már többnyire erősen felhős lesz az ég.

A többé-kevésbé szakadozott felhőzetben kedden délutántól várható határozott csökkenés, de a déli megyékben estig sok lesz a felhő.

Hétfő délután legfeljebb az Alpokaljára sodródhatnak be záporok, éjszaka már másutt is, de nem nagy számban képződhetnek záporok, illetve egy-egy helyen zivatar. Kedden elszórtan alakulhat ki zápor, délen, délnyugaton néhol zivatar, de este délen eső is előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 18, 25 fok között valószínű, de délen néhol 26, 28 fok is lehet.