Este elsötétülnek egy órára a nevezetes épületek

Szombaton rendezik meg az idei Föld órája akciót: 20 óra 30 perctől a bolygó számos nevezetessége elsötétül egy órára - közölte pénteken a WWF Magyarország az MTI-vel, a szervezet az akció alkalmából a hazai kistelepülések jelentős részét még mindig érintő energiaszegénységre hívja fel a figyelmet.



A Föld órája kezdeményezés, amelyhez tavaly már majdnem 200 ország csatlakozott, eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa bolygónk lakosságának figyelmét - olvasható a közleményben.



Mint írják, a március utolsó szombatján megrendezett esemény során egy órára világszerte lekapcsolják az épületek, nevezetességek díszvilágítását. A világ legnagyobb önkéntes akciója a természeti értékekre és azok megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható életmódra helyezi a hangsúlyt.



A tájékoztatás szerint a Föld órája akcióhoz magánszemélyek, települések is csatlakozhatnak. Idén Budapest mellett olyan települések csatlakoztak a kampányhoz, mint például Bonyhád, Gyöngyös és Mezőhegyes, világszerte pedig többek között olyan nevezetességek sötétülnek egy el órára, mint az Eiffel-torony, a sydney-i Operaház, a New York-i Empire State Building vagy a római Colosseum.



A közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy globálisan és hazánkban is megdöbbentően sok embert érint az energiaszegénység, melynek egyenes következménye többek között a levegőminőség romlása: becslések szerint Magyarországon évente 13 ezer ember idő előtti elhalálozását okozza a döntő részt fűtésből eredő magas szállópor-koncentráció.



A WWF Magyarország - megismételve 2017-es kutatását - egy kérdőíves felmérés részeként tárta fel az 5 ezer főnél kisebb önkormányzatok energiahatékonysági jellemzőit, melynek eredményeit a szervezet hamarosan egy részletesebb kiadványban fogják publikálni.



"A javaslatok közül az energiaválsággal összefüggő problémákat leghatékonyabban kezelő lépés egy épületenergia-hatékonysági program lenne. A jövő a jól megtervezett, mélyfelújítást célzó beruházásoké kell, hogy legyen" - idézi a közlemény Harmat Ádámot, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjét.



A szombati Föld órája alkalmából a WWF Magyarország arra buzdít mindenkit, hogy egy hozzá közel álló tevékenységgel vegyen részt az akcióban. A szervezők hat programötletettel várják az érdeklődőket, melyekre a www.foldoraja.hu weboldalon lehet regisztrálni - áll az összegzésben.