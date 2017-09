Esélyteremtő óvoda címmel indul program óvodásoknak

Hátrányos helyzetű óvodások felzárkóztatására indul program Esélyteremtő óvoda címmel - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Czibere Károly elmondta, a 4,2 milliárd forintos projekt európai uniós támogatásból valósul meg a következő három évben. A módszertani segítséget nyújtó programba mintegy 550 óvodát és 5500 gyereket vonnak be, valamint több mint 1100 óvodapedagógus továbbképzését támogatják.



Az államtitkár kiemelte: szeretnének leszámolni az "elkülönítettség kultúrájával", hogy a hátrányos és nem hátrányos, a roma és nem roma gyerekek együtt nevelkedhessenek.



Hozzátette, minden gyereknek joga van ahhoz, hogy a lehető legkorábban megkapjon minden segítséget testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez.



El kell érni, hogy a családokból hozott halmozott hátrány ne determinálja a gyerekek életét, iskolai eredményességét és felnőtt életét. Ehhez járulnak hozzá egyebek mellett a Biztos Kezdet Gyerekházak, a hároméves kortól kötelező óvoda, az ingyenes óvodai étkeztetés bővítése, valamint a most induló Esélyteremtő óvoda program is - mondta Czibere Károly.



Szólt arról is, hogy decemberben indul majd az egymilliárdos keretösszegű Óvodai esélypontok című program, amely az integrációs pedagógiai rendszerben megszerzett tapasztalatok megosztását segíti majd.



Gloviczki Zoltán, az Esélyteremtő óvoda projektet megvalósító Oktatási Hivatal (OH) elnöke elmondta, az integrációs nevelési program már 2000-es évek eleje óta működik, most azonban megújították, hogy rendszerszerűbb és fentarthatóbb legyen.



Nagyobb figyelmet kap majd például az egyes gyerekek személyes fejlesztése, és roma anyanyelvi dajkákat is alkalmaznak majd. A fenntarthatóság érdekében szeretnék elérni, hogy az integrált nevelési hagyományok rögzüljenek, az óvoda és az iskola kapcsolata erősödjön, valamint az óvodák nyitottabbak és kommunikatívabbak legyenek a családok iránt - közölte.



Hozzátette, az óvodapedagógus-képző felsőoktatási intézményeket is bevonják a programba, hogy a képzésben is gyökeret verjenek az integrált nevelés szempontjai.