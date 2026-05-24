Erdő Péter üzenete pünkösdvasárnap: a kegyelem mindannyiunk lelkében ott van
2026. május 24. vasárnap 09:56
Isten pünkösdkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek pünkösdvasárnapi, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében.
Erdő Péter úgy fogalmaz: nagyon fontos, hogy "ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek".
A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint három hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera, nyilvánosság elé.
Erdő Péter a videóban köszönetet mond azoknak, akik eddig vele voltak imádságban, és akik ezután is imádkoznak érte. Hozzáteszi: "én is ajánlom imádságomat nekik azzal a kegyelemmel, amit a Szentlélek ad mindannyiunknak".
MTI
