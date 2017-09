Erdésznap lesz a Csácsbozsoki Arborétumban

Túravezetéssel, interaktív programok keretében mutatja be az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) nagykanizsai és zalaegerszegi csoportja szombaton a látogatóknak az erdőt és az erdőgazdálkodást a Csácsbozsoki Arborétumban.



A program címe - Zala kincse az erdő - is jól jelzi, hogy az erdőnek a változó környezeti feltételek között egyre nagyobb értéke van - mondta el a programról tartott hétfői sajtótájékoztatón Vissi Géza, a zalaegerszegi csoport titkára.



A szakember szerint az embereknek nagyon sok téves ismeretük van az erdőről: sokan gondolják, hogy az erdőkben "rablógazdálkodást folytatnak", és "fogy" az erdő. Ezzel szemben a valóságban folyamatosan növekszik az erdők területe: a kitermelt fa mennyisége sokkal kevesebb, mint amennyit a zalai erdő évente "hízik". A megyében évente 770 ezer köbméter fát termelnek ki, míg 950 ezer köbméterrel nő az erdő - hangsúlyozta Vissi Géza.



"Egy fa kidől, messze hangzik. Nő az erdő, ki hallja?" - idézte a régi székely mondást, megjegyezve, hogy a fakitermelés drasztikus változást jelent, amit mindenki észrevesz, míg a fák ápolása, gondozása kevésbé látványos. Az erdészekről így hiányos, egyoldalú kép alakul ki, ezért a szombati erdésznapon az értékteremtő munkát és a megtermelt fa hasznosítását szeretnék bemutatni - hangsúlyozta a szakember.



A látogatók a szervezett túrákon megismerhetik a tölgyesek és a bükkösök élővilágát és az erdőgazdálkodást. Izgalmas programnak ígérkezik a légi favágók bemutatója, akik a magasban vágják majd a száraz ágakat. Egy másik program keretében a fák szerkezetét, történetét vizsgálják majd: a metszeteken jól látszik, hogy milyen környezeti hatások - például villámcsapás, szárazság - érték a fát, és ezekre hogy reagált.



Az erdésznap vendégei lesznek az erdei iskolák, a látogatók ismereteket szerezhetnek a gombákról, és praktikus tanácsokat kaphatnak a téli fűtéshez: milyen tűzifát érdemes vásárolni a téli hónapokra.



A kulturális programok is az erdőhöz kapcsolódnak: az arborétumban felcsendülő népdalcsokor témája az erdő lesz. Berecz András Kossuth-díjas előadóművész erdőről és erdészekről szóló meséivel, történeteivel tanítómesterére, a zalai kötődésű Gál Sándor erdészre, mesemondóra emlékezik.



Zala megye 32 százalékát erdő borítja, a mintegy 120 ezer hektárnyi erdőt legnagyobb arányban tölgy, akác, bükk és erdei fenyő alkotja - mondta Vissi Géza. Az MTI kérdésre azt is elmondta, hogy a legnagyobb gondot a szárazság okozza. A fák ugyan jobban tolerálják a szárazságot, mint a szántóföldi kultúrák, de egy határon túl már az erdő sem képes alkalmazkodni. Az erdész szakmának meg kell találni a választ a klímaváltozásra, és egy sokkal ritkásabb, ligetesebb jellegű erdőre kell felkészülni - tette hozzá.