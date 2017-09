EOS: javult a fizetési morál Magyarországon

A magyarországi vállalatok és lakossági ügyfelek fizetési morálja javult, a számlák 77 százalékát fizetik pontosan az ügyfelek, ami 2 százalékponttal jobb adat a tavalyihoz képest - derült ki az EOS csoport idei fizetési szokásokat vizsgáló kutatásából, amelyet sajtótájékoztatón ismertettek kedden Budapesten.



Minden négy számlából egyet késedelmesen rendeznek, vagy egyáltalán nem fizetnek ki az ügyfelek.



A kutatásból kiderült: a behajthatatlan követelések aránya is jobb lett, a Magyarországon kiállított számlák 4 százalékát nem fizetik ki egyáltalán, ami egy százalékpont javulást mutat tavalyhoz képest. Ezzel az adattal sikerült elérni a kelet-európai átlagot.



Thummerer Péter, az EOS Magyarország ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, minél korábban kezdi el egy cég a kintlévősége kezelését, von be külső partnert, annál eredményesebb szokott lenni a behajtás.



A kintlévőség-kezelő vállalat ügyvezető igazgatója arra is kitért, hogy a követeléskezelési piac élénkült az elmúlt egy évben, új szakmai és pénzügyi befektetők is megjelentek Magyarországon. A figyelmet az ország iránt nem utolsó sorban az keltette fel - tette hozzá -, hogy a bankok fokozatosan értékesíteni kezdték a könyveikben tartott nem teljesítő hiteleiket.



Újdonság volt továbbá az elmúlt évben, hogy miközben korábban főképp fedezetlen követeléseket - például áruhiteleket, hitelkártya tartozásokat - adtak el a piacon, 2017-ben nagyobb számban jelentek meg a jelzálog-fedezetes nem teljesítő tartozások - jegyezte meg Thummerer Péter. Az ügyvezető szerint a jelenség hátterében a szabályozói környezet változása áll.



A felmérést bemutató sajtótájékoztatón Bogáti Milán, az EOS Magyarország kiemelt ügyfélkapcsolati menedzsere arra hívta fel a figyelmet, hogy az országban az ügyfelek 19 százaléka fizet késedelmesen, miközben Kelet-Európában ez az arány 21 százalék.



A fizetési morált tekintve mostanra sikerült elérni a válság előtti szintet, további javulást már nem várnak a vállalatok képviselői Magyarországon - fűzte hozzá Bogáti Milán.



Az ügyfélkapcsolati menedzser arra is felhívta a figyelmet, hogy a kutatás szerint az ügyfelek jelentős hányada, a vállalatok körében 28 százalék, a magánügyfeleknél 39 százalék, szándékosan nem fizet.



Nemcsak a fizetési határidőt túllépő kifizetések aránya csökkent, a késedelem mértéke is kisebb lett 2017-ben - tette hozzá az ügyfélkapcsolati menedzser. A kutatásból az derül ki, hogy a késedelmes számlák rendezése a fizetési határidő lejártát követően átlagosan 19 nap.



A kutatás során 16 ország mintegy 3400 döntéshozóját kérdezték meg ügyfeleik fizetési szokásairól. Magyarország idén ötödik alkalommal vett részt a felmérésben, amelyet az EOS Magyarország a TNS Infratest piackutató intézettel közösen végzett.