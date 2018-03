Elkezdődött csütörtökön a Lipcsei Könyvvásár

A német nyelvterület legnagyobb irodalmi közönségfesztiválja, amelyen az egyik kiemelt téma a szélsőjobb előretörése.



A vasárnapig tartó fesztiválon 46 országból 2635 kiállító mutatkozik be, ami történelmi csúcs és 5 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés annak tulajdonítható, hogy a német nyelvterületen kívül is egyre többen tudják, hogy nincs még egy hely a világon, ahol négy nap alatt annyi olvasót lehet elérni, mint Lipcsében - nyilatkozott Martin Buhl-Wagner, a vásárt szervező vállalat, a Leipziger Messe ügyvezetője.



A fesztivál legrangosabb díját, a Lipcsei Könyvdíj az Európai Megértésért nevű elismerést az idén egy norvég újságíró, Asne Seierstad kapta meg Egy közülünk - egy tömeggyilkos története című dokumentumregényéért, amely Anders Behring Breivikről és 2011-ben elkövetett szélsőjobboldali merényleteiről szól.



A szerző a szerda esti díjátadó ünnepségen elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy tovább erősödött a szélsőjobb Európában az Oslóban és Utoya szigetén végrehajtott terrortámadások óta . A szélsőjobb elleni harchoz le kell leplezni, teljes valójában be kell mutatni ezt az eszmeiséget és hatását - emelte ki Asne Seirstadt.



Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a német könyves szakma csúcsszerve, a könyvkiadók és könyvkereskedők egyesületének (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) elnöke. Heinrich Riethmüller hangsúlyozta, hogy a demokrácia elengedhetetlen feltétele a tartalmi, és valamennyi álláspontra kiterjedő vita, ezért a szélsőséges nézetekről is beszélni kell.



Az ünnepség közben több százan tüntettek Lipcse belvárosában, amiért szélsőjobboldali nézeteket terjesztő könyvkiadók is részt vesznek a vásáron. A demonstráció szervezői kiemelték, hogy nem akarják kitiltani az ilyen kiadókat, de tiltakoznak nézeteik ellen és politikai vitát akarnak, nem pedig botrányt, mert azzal csak lehetőséget adnának a szélsőjobboldaliaknak arra, hogy az áldozat szerepébe helyezkedjenek.



Ezzel kapcsolatban Martin Buhl-Wagner kiemelte, hogy bármely kiadó részt vehet a vásáron, ha nem sérti meg az alaptörvényt. A rendezvényen "fájdalmas vitáknak" is teret kell adni - mondta a főszervező.



Heinrich Riethmüller a védelmébe vette a szervezők döntését. Mint mondta, "ha komolyan vesszük a véleményszabadságot, akkor olyan embereknek is lehetőséget kell adni, akik értékrendjével és nézeteivel nem értünk egyet, vagy veszélyesnek tartjuk gondolataikat".



A Lipcsei Könyvvásár nem szigorúan szakmai esemény, mint a Frankfurti Könyvvásár, hanem az olvasóknak rendezett fesztivál, amelyen az idén már 27. alkalommal rendezik meg a Lepizig liest (Lipcse olvas) című programsorozatot. Városszerte 571 helyszínen, például temetőben, templomban és állatkertben tartanak felolvasásokat 3300 író és előadóművész közreműködésével.



Megrendezik a könyvfesztivál Manga-Comic-Convention (MCC) nevű "alfesztiválját" is, amely a képregényszekcióból fejlődött ki. A tavalyi 294 után az idén már a terület 327 kiadója vesz részt az ötödik alkalommal megrendezett MCC-n. A rendezvény lipcsei vásárvárosban ismét megtölt egy egész csarnokot, amelyben nemcsak kiállítási standokat alakítottak ki, hanem öltözőket is, mert az idén is sokan beöltöznek kedvenc képregényhősüknek.



A szervezők várakozása szerint 300 ezren látogatnak el a vásárra. Az idei díszvendég Románia, amelynek irodalmát 40 új, német nyelvű kötet és több mint 70 rendezvény révén mutatják be.



A magyar részvétel ismét a német fővárosban működő magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin és a Publishing Hungary Program közös szervezésében valósul meg - közölte az MTI-vel a Balassi Intézet. Tájékoztatásuk szerint minden eddiginél nagyobb, erős atmoszférájú, élményszerű olvasótérrel várják a látogatókat a magyar standon, amely az építészeti és képzőművészeti irányzat alapításának közelgő százéves évfordulója jegyében a Bauhaus jegyében épült. Az irodalmi programban Bartis Attila (A vége/ Das Ende), Kiss Noémi (Sovány angyalok/ Dürre Engel) és Szőcs Petra (Dán púder/ Das dänische Puder) nemrégiben németül megjelent köteteit ismerheti meg a közönség.