Egyre több külföldi turista választja Budapestet

A nyári turisztikai szezon kezdetével egyre több külföldi választja Budapestet - mondta Kiss Róbert Richárd utazási szakértő az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



A világörökség részét képező látvány mellett a budapesti gasztroforradalom is hívogató lehet a turisták számára - tette hozzá.



Elmondta: az elmúlt években egyre több étterem kapott Michelin-csillagot, ezzel is szélesítve a magyar gasztropalettát.



A legtöbb külföldi a fővárost választja úti célul, de egyre többen látogatják a vidéki gyógy- és wellnessfürdőket is - fűzte hozzá