Egyre több halat eszünk, de van hova fejlődnünk

Folyamatosan nő, már évi hat kilónál jár a magyarok egy főre eső éves átlagos halfogyasztása, de lehetne még magasabb is - mondta a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Lévai Ferenc hozzátette, hogy e mennyiség kétharmada a karácsonyi ünnepek idején fogy el.



Mint mondta, egyes tengerparti államokban akár az évi 70 kilogrammot is eléri az egy főre eső halfogyasztás.



Kiemelte, hogy a hal rendszeres fogyasztása jelentősen csökkenti az érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Megjegyezte, a hal sehol nem olcsó, ráadásul tárolása is bonyolultabb, mint a húsé.



Mint mondta, Magyarországon továbbra is a ponty a legkeresettebb halfajta, ára mellett a hagyományok miatt is.