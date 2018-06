Egyre több a hínár a Balcsiban, azért, mert korán jött a meleg és tiszta a víz

Idén a korai meleg és a jó vízminőség miatt ugrásszerűen nőtt a hínár mennyisége a Balatonban, ami a korábbiaknál jóval nagyobb feladatot jelent a balatoni strand- és kikötő-üzemeltetőknek, de kedvez a tó ökológiájának - mondta Tóth Viktor limnológus az MTI-nek kedden.



Az MTA Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa hozzátette, csak a következő egy-két évben derül ki, hogy tendenciáról van-e szó. A gyors hínárosodás mögött a csökkenő algaszám, az egyre tisztább és áttetszőbb víz áll a rendkívül meleg tavaszi időjárás mellett. A Balaton átlagos átláthatósága 5-6 éve 40-50 centiméter között volt, mára 60 centiméterre nőtt - tette hozzá.



Megerősítette, hogy a hínárosodás a tó ökológiai állapotának stabilabbá válását is jelenti. A növények, amelyek fontos életterei apró élőlényeknek, csak a part menti részeken jelennek meg, mivel legfeljebb 2,0-2,5 méter mély vízben nőnek - mondta a kutató.



A jövevényfajokkal együtt 22-25 hínárfaj él a Balatonban, amelyek közül négy terjedt el leginkább, ezek adják a tó hínártömegének 80 százalékát.



A limnológus emlékeztetett rá, hogy a Balaton-kutatás 1891-ben a Keszthelyi-öböl hajózást is ellehetetlenítő elhínárosodása miatt indult be. Hozzátette, 1968-ban tapasztaltak legutóbb komoly hínárosodást a tóban, amikor például a szigligeti öblöt csaknem teljesen beborították a növények. A mostani jelenség ehhez képest "még sehol nincs" - hangsúlyozta.