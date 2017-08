Egyre nő a nyomás a szerb és a román határon is

Az elmúlt hetekben rendkívüli módon megnőtt a migrációs nyomás a román-magyar határszakaszon, állítja a román határrendészet egyik parancsnoka. Míg az első félévben 947 határsértőt tartóztattak fel, július elseje és augusztus 21. között már 661 határsértő esetében intézkedtek. A magyar hatóságok sem tétlenkedtek, szerdán 84, csütörtökön 65 illegális migránst tartóztattak fel - a témában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója nyilatkozott.

Elmondta, hogy a jelenlegi helyzet úgy áll, hogy az illegális bevándorlók két irányból is érkeznek Románia területére: részben Szerbiából különféle határszakaszokon, de az utóbbi hetekben a Fekete tengeren keresztül is próbálkoznak. Hozzátette, hogy bizonyos áttolódásról is szó van.

Hozzátette, a román parti őrség nagy számban fog el migránsokat. "Elvileg a balkáni útvonal zárva van, elvileg az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás hatályban van; ezek mind elviek, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy akár a román, akár pedig a szerb szakaszon tapasztalt aktivitás folyamatos" - mondta.

Megjegyezte, a szerb-magyar határszakaszon naponta 30-120 migráns próbálkozik a bejutással. A magyar oldalon éjjellátó berendezésekkel is segítenek a romániai elfogásokban.

Magyarországra egyelőre nem jutnak el nagy számban illegális határsértők Romániából, nem úgy, mint a szerb-román szakaszon át Romániába, ezért még nem aktuális a román-magyar kerítés létrehozása - fűzte hozzá.

Az Európai Unió úgy gondolja, hogy a legokosabb megoldás az, hogy a korlátlan számban, felső határ nélkül érkező illegális migránsokat be kell fogadni és szét kell osztani a szolidaritás jegyében Európa minden országában, ez súlyos belbiztonsági következményekhez vezethet - fogalmazott. Hozzátette: az egész EU jövőjét és az emberek biztonságát is komolyan érinti ez a probléma.



A közelmúltban történt terrorcselekményekkel kapcsolatban elmondta, hogy az látszik, hogy egyre kevesebb finanszírozási költséggel járó terrorcselekmények valósulnak meg, a terroristák tudják, hogy ezzel is hatalmas félelmet és pusztítást tudnak kelteni. A dolgot komolyan kell venni, és mindent meg kell tenni a felderítésükre és a megakadályozásukra - hívta fel a figyelmet.

Egyre jobban megmutatkozik, hogy a végső megoldás a magyar megoldásban van, vagyis őrizni kell a határokat, a jogellenes átlépéseket meg kell akadályozni, az előzetes szűrést végre kell hajtani, és csak azt lehet beengedni, akikről megállapítják, hogy menedékjogra jogosult és megvan, mely ország fogadja be őket.