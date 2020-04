Egy már létező gyógyszer segíthet a szövődmények kezelésében

Egy már régóta piacon lévő, más betegségre adható gyógyszer segíthet a koronavírusos megbetegedés tüdőt érintő szövődményeinek kezelésében - mondta el Fekete Andrea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.

Fekete Andrea, aki a SigmaDrugs gyógyszerfejlesztő startup társalapítója és vezetője elmondta: szabadalmuk lényege, hogy az úgynevezett SIGMA-1 receptor aktiválása védőhatású lehet bizonyos hegesedéssel járó folyamatokban a vese mellett a tüdőben is.



Mint közölte, most próbálnak ki egy antidepresszáns gyógyszert, amely aktiválja, felgyorsítja azokat a folyamatokat amiket a SIGMA-1 receptor kivált. A molekulának az akkut szakban is felmerülhet a szerepe, illetve a tüdőgyulladást követően a tüdőfolyamatokat is javíthatja - mutatott rá Fekete Andrea hozzátéve: már egy régóta piacon lévő gyógyszerről van szó, amelynek a szabadalmuk által lett nyilvánvaló a hatása.



Elmondta, a jelenlegi állatkísérletek a tüdőre koncentrálnak, és, ha az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezi, akkor a közeljövőben, egy-két héten belül elindulhatnak a "humán tanulmányok", amikor már nagyon szűk betegcsoportoknak adható lehet a gyógyszer.



A hosszú távú szövődmények megelőzésében és kezelésében nagyon komoly eredmények vannak, a SIGMA-1 receptor aktiválása jelentősen csökkenti a tüdőszövet hegesedését - emelte ki.



Fekete Andrea szerint a mostani helyzet miatt évek helyett akár már hónapok múlva kipróbálhatják.



Elmondta, a SIGMA-1 receptor jelen van szinte minden élőlény sejtjében. Harminc éve írták le a központi idegrendszerben, a pontos funkcióját akkor nem tudták. Az elmúlt 8-10 évben a Parkinson- és Alzheimer-kórban kezdték el felfedezni a szerepét, de nem gondolták, hogy a SIGMA-1 receptornak az agyon kívül is van jelentősége.

Munkatársaival írták le elsőként, hogy például a vese károsodásakor a későbbi hegesedésében a SIGMA-1 receptor védőszereppel bír.